Общество

53 минуты назад

Липчанам предлагают обсудить проект городского бюджета на 2020 год

5 269
#бюджет
Липчанам предлагают обсудить проект городского бюджета на 2020 год

На очередной 55 сессии депутаты городского Совета приняли решение о назначении публичных слушаний по проекту бюджета города Липецка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Проект бюджета города Липецка будет размещен на официальном сайте Липецкого горсовета www.sovetskaya22.ru   в разделе "Публичные слушания".

 Предложения, рекомендации и замечания можно направить непосредственно в горсовет в письменной форме по адресу: 398001, Липецк, улица Советская, 22, а также на электронную почту publ@sovetskaya22.ru. Устно – по телефону 23-93-63, 23-93-74 с сообщением фамилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства участника публичных слушаний. Предложения принимаются с 1 ноября и вплоть до итогового заседания публичных слушаний.

 Общественное обсуждение главного финансового документа состоится 19 ноября в 10.00 в большом зале администрации города Липецка на улице Советская, 5.
5 269
#бюджет

Комментарии (5)

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гость

3 минуты назад
Перечислить заваркиной в офшоры
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Наши слуги для

9 минут назад
покрытия дефицита бюджета в 2020 г. планируют взять кредит в банке на 300 млн. рублей. А почему бы эти деньги не взять в качестве займа у Артамонова или Уваркиной, но под меньший чем в банке процент?
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_Ъ_

36 минут назад
Фотка - как бы близость к народу - газелька с надписью "россия" и тазик. По факту - там стоят совсем другие повозки "слуг" народа... Пора бы актуализировать и не постить из года в год старые архивные фотки.
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Да уж

45 минут назад
Совсем обленились бедные избранники.
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Первый канал

45 минут назад
Надо сократить расходы на содержание аппарата горсовета и сделать работающим на постоянной основе одного депутата-председателя горсовета. Все равно все законы готовит администрация города.
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