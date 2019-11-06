Липчанам предлагают обсудить проект городского бюджета на 2020 год

На очередной 55 сессии депутаты городского Совета приняли решение о назначении публичных слушаний по проекту бюджета города Липецка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.





Предложения, рекомендации и замечания можно направить непосредственно в горсовет в письменной форме по адресу: 398001, Липецк, улица Советская, 22, а также на электронную почту



Общественное обсуждение главного финансового документа состоится 19 ноября в 10.00 в большом зале администрации города Липецка на улице Советская, 5.

Проект бюджета города Липецка будет размещен на официальном сайте Липецкого горсовета www.sovetskaya22.ru в разделе "Публичные слушания".Предложения, рекомендации и замечания можно направить непосредственно в горсовет в письменной форме по адресу: 398001, Липецк, улица Советская, 22, а также на электронную почту publ@sovetskaya22.ru . Устно – по телефону 23-93-63, 23-93-74 с сообщением фамилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства участника публичных слушаний. Предложения принимаются с 1 ноября и вплоть до итогового заседания публичных слушаний.Общественное обсуждение главного финансового документа состоится 19 ноября в 10.00 в большом зале администрации города Липецка на улице Советская, 5.