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53 минуты назад

Подросток умер после визита к стоматологу

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#стоматолог #медицина
Подросток умер после визита к стоматологу

Юноше удаляли зуб.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. По ее словам, в клинике на юго-западе столицы подростку удалили зуб, через несколько дней у него возникли осложнения и подростка повторно показали врачу. Спустя месяц у него открылось сильное кровотечение, и он был госпитализирован. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, несовершеннолетний скончался.

Источник в правоохранительных органах столицы уточнил РИА Новости, что погибшему подростку было 17 лет, до этого момента родственники по факту его гибели в СК не обращались. По данным РЕН ТВ, уроженец республики Тыва после удаления зуба вновь пришел к дантисту в эту же клинику, где ему вскрыли шов и прочистили рану, а затем назначили обследование и выписали лекарства. Однако в тот же день у студента открылось сильное кровотечение. Его госпитализировали и поместили в состояние медикаментозного сна. К сожалению, выйти из него подросток не смог и скончался в больнице.

Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего (часть 2 статьи 238 УК РФ).
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#стоматолог #медицина

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