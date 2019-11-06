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Шамсутдинов не раскаивается в убийствах
Срочник считает, что ему не оставили выбора.
Расстрелявший сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов не раскаивается в убийстве, так как поступить «иначе не мог», пишет «Лента». Об этом рассказал отец молодого человека Салим после встречи с сыном в СИЗО, передает издание «Подъем» в своем Telegram-канале. Юноша «в общих чертах» рассказал, что в армии над ним издевались «старослужащие деды», которых он не может простить. По словам молодого человека, «или они бы его грохнули, или он их». Рамиль не сожалеет о содеянном, так как осознанно пошел на это, добавил отец.
Показания «стрелка», Рамиля Шамсутдинова, также цитирует telegram-канал «База»: «Мне жаль, что я случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем не при чём. К остальным у меня жалости нет.Всё началось сразу, как только я пришёл. У меня украли, точнее, отобрали телефон. Родным я не стал сообщать, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьёй. Что ещё отбирали? Деньги. Кому жаловаться? Смешно. Кому сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь всё закрыто. Что мне было делать? В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что всё, понимаешь, после караула — всё будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?».
Напомним, Рамиль Шамсутдинов проходил срочную службу в воинской части 54160 в Забайкалье. 25 октября при смене караула он открыл огонь из автомата. В результате погибли восемь человек, в том числе двое офицеров.
Показания «стрелка», Рамиля Шамсутдинова, также цитирует telegram-канал «База»: «Мне жаль, что я случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем не при чём. К остальным у меня жалости нет.Всё началось сразу, как только я пришёл. У меня украли, точнее, отобрали телефон. Родным я не стал сообщать, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьёй. Что ещё отбирали? Деньги. Кому жаловаться? Смешно. Кому сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь всё закрыто. Что мне было делать? В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что всё, понимаешь, после караула — всё будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?».
Напомним, Рамиль Шамсутдинов проходил срочную службу в воинской части 54160 в Забайкалье. 25 октября при смене караула он открыл огонь из автомата. В результате погибли восемь человек, в том числе двое офицеров.