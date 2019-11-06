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сегодня, 12:14

Россияне согласились больше работать ради четырехдневной недели

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#рабочая неделя
Россияне, готовые к переходу на четырехдневную трудовую неделю готовы больше работать. Об этом говорят результаты исследования HeadHunter, с которыми ознакомились «Известия».  

40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее. Еще 30% ради еще одного выходного не против увеличить время своего пребывания в офисе или на предприятии в остальные дни.  

Мнение о том, на какой день должен приходиться дополнительный выходной, разошлись. Большинство высказалось за пятницу, некоторые — за понедельник, меньшинство — за среду. 
146
#рабочая неделя

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