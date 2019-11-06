В России

сегодня, 12:09

На священника-тирана завели уголовное дело

139
#побои #угроза убийством
На священника-тирана завели уголовное дело

Служитель культа зверски избивал супругу.

В Рязани в отношении клирика Казанского женского монастыря Владимира Покровского возбудили уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством». В полицию обратилась жена священнослужителя, напоминают «Известия». Она рассказала, что пьяный супруг регулярно избивал ее и грозил задушить. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается. По факту установления побоев назначена экспертиза. Ранее рязанские СМИ сообщали, что местный священник избил жену на глазах у детей. Сама женщина рассказала, что муж увлекается спиртным и побои в семье происходят регулярно.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что речь идет о священнослужителе Казанского женского монастыря, которого отстранили от службы на год, как было сказано на сайте Рязанской епархии, "за систематическое нарушение церковной дисциплины, выразившееся в злоупотреблении спиртными напитками и жестоком обращении с домочадцами". Сейчас он исполняет обязанности повара в семинарии.

В конце октября священник избил супругу на глазах у четверых детей. Кроме того, женщина рассказала порталу, что муж злоупотребляет алкоголем, и побои в семье регулярны. Издание привело расшифровку диктофонной записи, на которой женщина просит не делать ей больно, а супруг матерится и угрожает свернуть ей шею.
139
#побои #угроза убийством

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Подросток умер после визита к стоматологу
#стоматолог #медицина
Подросток умер после визита к стоматологу

54 минуты назад

В России
Шамсутдинов не раскаивается в убийствах
#стрельба #армия
Шамсутдинов не раскаивается в убийствах

сегодня, 12:16

В России
В «Лаборатории Касперского» описали новый способ кражи данных из банков

сегодня, 12:16

В России
#рабочая неделя
Россияне согласились больше работать ради четырехдневной недели

сегодня, 12:14

В России
Насильник сбежал из колонии
#побег
Насильник сбежал из колонии

сегодня, 11:59

В России
Опасные преступники сбежали из психбольницы
#побег
Опасные преступники сбежали из психбольницы

сегодня, 11:54

В России