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сегодня, 12:09
На священника-тирана завели уголовное дело
Служитель культа зверски избивал супругу.
В Рязани в отношении клирика Казанского женского монастыря Владимира Покровского возбудили уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством». В полицию обратилась жена священнослужителя, напоминают «Известия». Она рассказала, что пьяный супруг регулярно избивал ее и грозил задушить. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается. По факту установления побоев назначена экспертиза. Ранее рязанские СМИ сообщали, что местный священник избил жену на глазах у детей. Сама женщина рассказала, что муж увлекается спиртным и побои в семье происходят регулярно.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что речь идет о священнослужителе Казанского женского монастыря, которого отстранили от службы на год, как было сказано на сайте Рязанской епархии, "за систематическое нарушение церковной дисциплины, выразившееся в злоупотреблении спиртными напитками и жестоком обращении с домочадцами". Сейчас он исполняет обязанности повара в семинарии.
В конце октября священник избил супругу на глазах у четверых детей. Кроме того, женщина рассказала порталу, что муж злоупотребляет алкоголем, и побои в семье регулярны. Издание привело расшифровку диктофонной записи, на которой женщина просит не делать ей больно, а супруг матерится и угрожает свернуть ей шею.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что речь идет о священнослужителе Казанского женского монастыря, которого отстранили от службы на год, как было сказано на сайте Рязанской епархии, "за систематическое нарушение церковной дисциплины, выразившееся в злоупотреблении спиртными напитками и жестоком обращении с домочадцами". Сейчас он исполняет обязанности повара в семинарии.
В конце октября священник избил супругу на глазах у четверых детей. Кроме того, женщина рассказала порталу, что муж злоупотребляет алкоголем, и побои в семье регулярны. Издание привело расшифровку диктофонной записи, на которой женщина просит не делать ей больно, а супруг матерится и угрожает свернуть ей шею.