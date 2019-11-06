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Насильник сбежал из колонии

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#побег
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Насильник сбежал из колонии

Преступник исчез в районе Мелеуза.

Сегодня, 6 ноября, в Башкирии из колонии сбежал заключенный, осужденный за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и кражу. По информации источника издания UFA1.RU, мужчина сбежал из колонии-поселения ИК-7 в городе Мелеуз. Ранее судимый 30-летний Игорь Шолохов самовольно покинул территорию колонии-поселения при ИК-7 сегодня, 6 ноября. Мужчина был осужден в 2015 году к 6,5 годам и должен был выйти на свободу в 2021 году. Подробности приговора сбежавшего пресс-службой УФСИН РБ не разглашаются.

У мужчины целый букет судимостей, но этот срок он отбывал за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и кражу. Его приговорили к шести годам и шести месяцам лишения свободы, за решеткой он уже успел провести четыре с половиной года.

ProUfu.ru удалось выяснить, что в 2009 году Игорь был осужден по статье 158 УК РФ «Грабеж». Вновь за решетку он попал в 2015 году, уже по другому делу, возбужденному по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Кража». Также, из приговора становится ясно, что изнасилование мужчина совершал с угрозой убийством и с особой жестокостью.
230
#побег
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