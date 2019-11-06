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Опасные преступники сбежали из психбольницы
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Одного из них осудили за кражу, второго – за убийство.
Федор Ланин и Иван Мирсанов в ночь на 6 ноября сбежали из психиатрической больницы имени Кандинского в Чите, где находились на принудительном лечении по решению суда. Оба они признаны невменяемыми.О поимке 23-летнего осужденного за кражу Ивана Мирсанова стало известно днём 6 ноября. СК и прокуратура объявили о проверке персонала и руководства лечебного учреждения, где беглецы находились на принудительном лечении. Позже полицейские задержали в Чите второго сбежавшего из психиатрической больницы — 27-летнего осуждённого за убийство Фёдора Ланина.
Прокуратура Забайкальского края инициировала проведение проверки в отношении регионального государственного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая психиатрическая больница имени В.Х. Кандинского» в связи с поступившей информацией о самовольном уходе из него двоих мужчин, находящихся на принудительном лечении, уточняет «Забайкальский рабочий».
Прокуратура Забайкальского края инициировала проведение проверки в отношении регионального государственного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая психиатрическая больница имени В.Х. Кандинского» в связи с поступившей информацией о самовольном уходе из него двоих мужчин, находящихся на принудительном лечении, уточняет «Забайкальский рабочий».
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