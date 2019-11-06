В России
18 минут назад
Вице-премьеры Крыма ушли в отставку
85
Заявления на стол положили три чиновника.
Глава Крыма анонсировал серьезные кадровые изменения в правительстве, сообщает «Коммерсант». В Facebook Сергей Аксенов сообщил, что утром провел рабочую встречу со своими заместителями Дмитрием Полонским, Аллой Пашкуновой и Ларисой Опанасюк и поблагодарил их за плодотворную совместную работу. Все трое работали в правительстве больше пяти лет.
Осенью началось масштабное обновление в органах власти Крыма, напоминает ТАСС. 18 сентября глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму все руководители городских и районных администраций сложили полномочия. Он пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды. Позже объявляя об открытом конкурсе и голосования за претендентов на должности как членов крымского правительства, так и глав администраций, Аксенов говорил, что "должностные лица не будут назначаться кулуарно".
Заместитель председателя Совета министров Крыма Дмитрий Полонский покинет республиканское правительство и возглавит инвестиционную компанию. В какую именно компанию переходит Полонский, в Совмине Крыма не уточнили. Алла Пашкунова с апреля 2005 года работала управляющим делами крымского парламента. В октябре 2014 года заняла пост по настоящее время – заместитель Председателя Совета министров Республики Крым. Лариса Опанасюк в 2006-2011 годах работала первым заместителем министра Совета министров – начальником Главного юридического управления. С конца 2011-го возглавляла Республиканский комитет по охране культурного наследия. С 28 февраля 2014 года работала зампредседателя Совета министров Республики Крым – руководителем аппарата.
Осенью началось масштабное обновление в органах власти Крыма, напоминает ТАСС. 18 сентября глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму все руководители городских и районных администраций сложили полномочия. Он пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды. Позже объявляя об открытом конкурсе и голосования за претендентов на должности как членов крымского правительства, так и глав администраций, Аксенов говорил, что "должностные лица не будут назначаться кулуарно".
Заместитель председателя Совета министров Крыма Дмитрий Полонский покинет республиканское правительство и возглавит инвестиционную компанию. В какую именно компанию переходит Полонский, в Совмине Крыма не уточнили. Алла Пашкунова с апреля 2005 года работала управляющим делами крымского парламента. В октябре 2014 года заняла пост по настоящее время – заместитель Председателя Совета министров Республики Крым. Лариса Опанасюк в 2006-2011 годах работала первым заместителем министра Совета министров – начальником Главного юридического управления. С конца 2011-го возглавляла Республиканский комитет по охране культурного наследия. С 28 февраля 2014 года работала зампредседателя Совета министров Республики Крым – руководителем аппарата.
85