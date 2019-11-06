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27 минут назад
Напавшими на погранзаставу оказались террористы
Боевики причастны к ИГИЛ (запрещена на территории РФ).
20 вооруженных боевиков в масках в ночь на среду, 6 ноября, атаковали заставу №4 «Ишкобод» отряда «Султанабад» на границе между Таджикистаном и Узбекистаном, сообщает РИА Новости. Они захватили пять «Калашниковых», пишут «Вести Узбекистан». В ответной контратаке 15 боевиков были убиты, пятеро задержаны. Погибли солдат правительственных сил и милиционер.
Атаковавшие заставу на таджикско-узбекской границе были боевиками ИГ* из Афганистана, сообщили в пресс-службе управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана. Уточняется, что они проникли в страну еще третьего ноября со стороны Шаартузского погранотряда в районе поселка Кубодиен с конкретным заданием — провести теракты.
Атаковавшие заставу на таджикско-узбекской границе были боевиками ИГ* из Афганистана, сообщили в пресс-службе управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана. Уточняется, что они проникли в страну еще третьего ноября со стороны Шаартузского погранотряда в районе поселка Кубодиен с конкретным заданием — провести теракты.