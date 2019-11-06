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35 минут назад
«Перемен требуют наши сердца»: 59% россиян за решительные изменения
Аналитики опросили жителей РФ.
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». За незначительные изменения – 31%, а 8% никаких перемен не нужно.
По мнению 53% респондентов, такие реформы возможны лишь при условии серьезного изменения политической системы, а на перемены с сохранением существующей системы согласны 34%. Эти цифры не говорят о полной готовности людей к смене власти, но означают, что в обществе нарастает недовольство: такие настроения все больше будут прорываться наружу, в том числе и в протестных акциях, говорится в докладе.
Наиболее острыми проблемами, стоящими перед обществом, граждане России считают рост цен (59%), бедность (42%), коррупцию и взяточничество (41%), рост безработицы (36%), недоступность медицинского образования (30%), расслоение и несправедливое распределение доходов (29%), а также ухудшение окружающей среды (24%), перечисляет РБК. Отвечая на вопрос, что нужно изменить в первую очередь, респонденты предложили повысить пенсии и уровень жизни (24%), сменить власть (13%), снизить тарифы ЖКХ, цены на лекарства и продукты (11%), бороться с коррупцией (10%) и обеспечить доступную медицину (9%), образование (8%), а также занятость и рабочие места (7%). О честных выборах заявили 9%, о независимости судов — 8% россиян.
В 2018 году, по данным ВЦИОМ, почти 60 процентов граждан считали необходимыми перемены в большей части сфер общественной жизни. Только двое из ста человек были уверены, что никакие изменения не нужны, напоминает «Лента».
По мнению 53% респондентов, такие реформы возможны лишь при условии серьезного изменения политической системы, а на перемены с сохранением существующей системы согласны 34%. Эти цифры не говорят о полной готовности людей к смене власти, но означают, что в обществе нарастает недовольство: такие настроения все больше будут прорываться наружу, в том числе и в протестных акциях, говорится в докладе.
Наиболее острыми проблемами, стоящими перед обществом, граждане России считают рост цен (59%), бедность (42%), коррупцию и взяточничество (41%), рост безработицы (36%), недоступность медицинского образования (30%), расслоение и несправедливое распределение доходов (29%), а также ухудшение окружающей среды (24%), перечисляет РБК. Отвечая на вопрос, что нужно изменить в первую очередь, респонденты предложили повысить пенсии и уровень жизни (24%), сменить власть (13%), снизить тарифы ЖКХ, цены на лекарства и продукты (11%), бороться с коррупцией (10%) и обеспечить доступную медицину (9%), образование (8%), а также занятость и рабочие места (7%). О честных выборах заявили 9%, о независимости судов — 8% россиян.
В 2018 году, по данным ВЦИОМ, почти 60 процентов граждан считали необходимыми перемены в большей части сфер общественной жизни. Только двое из ста человек были уверены, что никакие изменения не нужны, напоминает «Лента».