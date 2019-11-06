В России
41 минуту назад
Назван новый метод мошенничества с банковскими картами
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Преступники используют доверчивость сотрудников кредитных организаций.
О появлении нового способа корпоративного фишинга заявили в «Лаборатории Касперского»: сотруднику банка или любой другой организации присылают «приглашение» на аттестацию и предлагают ввести логин и пароль от рабочей почты. Таким образом злоумышленник получает доступ к переписке, которая может содержать и файлы с персональными данными клиентов, сообщили «Известиям» в компании по борьбе с киберугрозами.
- Сотруднику банка могут прислать "приглашение" на аттестацию на фальшивом HR-портале и затем ему предлагают ввести логин и пароль от рабочей почты, - заявила старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Щербакова. - В таком случае у потенциальной жертвы формируется впечатление, что речь идет об обязательной процедуре, которая может принести денежные бонусы. Далее на ложном портале сотрудника просят авторизоваться через логин и пароль от рабочей почты, после чего эта информация пересылается мошеннику. Затем злоумышленник получает доступ к корпоративной переписке, которая может содержать и файлы с персональными данными клиентов.
"Лаборатория Касперского" узнала о новом способе фишинга от своих клиентов. По словам экспертов, не исключено, что на эту удочку могли купиться уже тысячи человек.
- Сотруднику банка могут прислать "приглашение" на аттестацию на фальшивом HR-портале и затем ему предлагают ввести логин и пароль от рабочей почты, - заявила старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Щербакова. - В таком случае у потенциальной жертвы формируется впечатление, что речь идет об обязательной процедуре, которая может принести денежные бонусы. Далее на ложном портале сотрудника просят авторизоваться через логин и пароль от рабочей почты, после чего эта информация пересылается мошеннику. Затем злоумышленник получает доступ к корпоративной переписке, которая может содержать и файлы с персональными данными клиентов.
"Лаборатория Касперского" узнала о новом способе фишинга от своих клиентов. По словам экспертов, не исключено, что на эту удочку могли купиться уже тысячи человек.
120