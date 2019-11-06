В России
48 минут назад
В российских тюрьмах хотят поставить глушилки
Аппаратура поможет перекрыть каналы сотовой связи.
Власти проработают вопрос блокировки сотовой связи в местах лишения свободы. Таким способом МВД предложило бороться с call-центрами в тюрьмах. В числе других инициатив — создание приложения для защиты от звонков мошенников, пишет РБК. Представитель компании Group-IB, она специализируется на борьбе с киберпреступлениями, подтвердил изданию: такая мера обсуждается.
В Госдуму внесут законопроект о блокировке сотовой связи в местах лишения свободы. Соответствующие поправки разработал зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. По словам парламентария, несмотря на запрет использовать телефоны в исправительных учреждениях, ежегодно у заключенных изымается около 60 тысяч гаджетов. Согласно документу, сотовые операторы будут обязаны прекратить оказание услуг для номеров определенных абонентов. Это будет происходить по требованию руководителя исправительного учреждения.
Отмечается, что до 30 июля 2020 года МВД совместно с ФСИН и ФСБ должны проработать вопрос об установке «блокираторов» сигнала сотовой связи на территории колоний. Минкомсвязь предварительно поддержало эту инициативу, уточняет «Лента».
В Госдуму внесут законопроект о блокировке сотовой связи в местах лишения свободы. Соответствующие поправки разработал зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. По словам парламентария, несмотря на запрет использовать телефоны в исправительных учреждениях, ежегодно у заключенных изымается около 60 тысяч гаджетов. Согласно документу, сотовые операторы будут обязаны прекратить оказание услуг для номеров определенных абонентов. Это будет происходить по требованию руководителя исправительного учреждения.
Отмечается, что до 30 июля 2020 года МВД совместно с ФСИН и ФСБ должны проработать вопрос об установке «блокираторов» сигнала сотовой связи на территории колоний. Минкомсвязь предварительно поддержало эту инициативу, уточняет «Лента».