Два человека пострадали в столкновении «Фольксвагена» и «ВАЗа»

В прошедшие сутки на дорогах Липецкой области одиннадцать человек получили травмы, один – погиб.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 5 ноября в Липецке на площади Мира столкнулись автомобили «Фольксваген» под управлением 22-летнего парня и «ВАЗ-2114» с 34-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадал водитель «ВАЗа» – он получил травмы, и после оказания помощи был отпущен, и его 53-летняя пассажирка. Женщину с травмами госпитализировали.



В Елецком районе на трассе Орел – Тамбов 40-летний водитель «КамАЗа» не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом «Форд» под управлением 59-летнего мужчины. В столкновении погибла 78-летняя пассажирка автобуса.



В Ельце на улице Фабрициуса 41-летний водитель «Фолькосвагена» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 15-летнюю школьницу. Девочку с травмой госпитализировали.



В Елецком районе на трассе «Дон» столкнулись «КамАЗ» под управлением 59-летнего мужчины и «БМВ» с 40-летним водителем. В аварии травмы получила 35-летняя пассажирка иномарки. Она была доставлена в больницу.



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1511 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 54.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1059 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 14 нарушений правил парковки, 6 автомобилей эвакуировали.



Так же было зафиксировано 23 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



