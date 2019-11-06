Происшествия

34 минуты назад

Два человека пострадали в столкновении «Фольксвагена» и «ВАЗа»

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#авария #ГИБДД
Два человека пострадали в столкновении «Фольксвагена» и «ВАЗа»

В прошедшие сутки на дорогах Липецкой области одиннадцать человек получили травмы, один – погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 5 ноября в Липецке на площади Мира столкнулись автомобили «Фольксваген» под управлением 22-летнего парня и «ВАЗ-2114» с 34-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадал водитель «ВАЗа» – он получил травмы, и после оказания помощи был отпущен, и его 53-летняя пассажирка. Женщину с травмами госпитализировали.

В Елецком районе на трассе Орел – Тамбов 40-летний водитель «КамАЗа» не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом «Форд» под управлением 59-летнего мужчины. В столкновении погибла 78-летняя пассажирка автобуса. 

В Ельце на улице Фабрициуса 41-летний водитель «Фолькосвагена» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 15-летнюю школьницу. Девочку с травмой госпитализировали.

В Елецком районе на трассе «Дон» столкнулись «КамАЗ» под управлением 59-летнего мужчины и «БМВ» с 40-летним водителем. В аварии травмы получила 35-летняя пассажирка иномарки. Она была доставлена в больницу.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1511 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 54.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1059 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 14 нарушений правил парковки, 6 автомобилей эвакуировали.

Так же было зафиксировано 23 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ГИБДД

Комментарии (3)

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весёлый

5 минут назад
Пишите лучще сразу ,сколько сядет на китайские инвалидные коляски по жизни
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Алкан с ЛТЗ

7 минут назад
Это площадь Франценюка!
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Житель

18 минут назад
«Фолькосвагена»? Новый бренд на авторынке?
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