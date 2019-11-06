Экскурсии на НЛМК для липчан и гостей города

НЛМК приглашает 20 ноября липчан и гостей города на экскурсию по производственным объектам предприятия. За полтора часа экскурсанты смогут увидеть современные технологии в доменном и прокатном производствах, побывать на «Лебедином озере» - единственном в России экологическом парке, который расположен на территории промышленного предприятия.







Чтобы записаться на конкретный заезд, необходимо связаться по телефону или электронной почте: 441-931,



Всем записавшимся необходимо подойти за 10 минут до начала экскурсии. Гостям выдадут спецодежду и средства индивидуальной защиты, проведут инструктаж по соблюдению правил безопасности на производстве. При посещении предприятия крайне необходимо иметь закрытую обувь без высоких каблуков, сообщает ПАО "НЛМК",.

От комбинатоуправления НЛМК (пл. Металлургов, 2) в 10-00 и 14-00 будут отъезжать экскурсионные автобусы. На экскурсию допускаются дети не моложе 12 лет в сопровождении взрослых.Чтобы записаться на конкретный заезд, необходимо связаться по телефону или электронной почте: 441-931, mezhennov_de@nlmk.com (Дмитрий) и 441-461, nalivkina_av@nlmk.com (Анастасия). В сообщении необходимо указать фамилию, имя и отчество, возраст и контактный телефон.Всем записавшимся необходимо подойти за 10 минут до начала экскурсии. Гостям выдадут спецодежду и средства индивидуальной защиты, проведут инструктаж по соблюдению правил безопасности на производстве. При посещении предприятия крайне необходимо иметь закрытую обувь без высоких каблуков, сообщает ПАО "НЛМК",.