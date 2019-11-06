НЛМК Live

35 минут назад

Экскурсии на НЛМК для липчан и гостей города

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#экскурсия
Экскурсии на НЛМК для липчан и гостей города

НЛМК приглашает 20 ноября липчан и гостей города на экскурсию по производственным объектам предприятия. За полтора часа экскурсанты смогут увидеть современные технологии в доменном и прокатном производствах, побывать на «Лебедином озере» - единственном в России экологическом парке, который расположен на территории промышленного предприятия.  

От комбинатоуправления НЛМК (пл. Металлургов, 2) в 10-00 и 14-00 будут отъезжать экскурсионные автобусы. На экскурсию допускаются дети не моложе 12 лет в сопровождении взрослых.   

Чтобы записаться на конкретный заезд, необходимо связаться по телефону или электронной почте: 441-931, mezhennov_de@nlmk.com (Дмитрий) и 441-461, nalivkina_av@nlmk.com (Анастасия). В сообщении необходимо указать фамилию, имя и отчество, возраст и контактный телефон.  

Всем записавшимся необходимо подойти за 10 минут до начала экскурсии. Гостям выдадут спецодежду и средства индивидуальной защиты, проведут инструктаж по соблюдению правил безопасности на производстве. При посещении предприятия крайне необходимо иметь закрытую обувь без высоких каблуков, сообщает ПАО "НЛМК",.  
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#экскурсия

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