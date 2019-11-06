На семи улицах города не будет света

Как сообщает пресс-служба АО "ЛГЭК", в связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения не будет электричества в жилых домах частного сектора:



6 ноября с 9:00 до 17:00 по ул.Высоцкого, ул.Кольцова, ул.Знаменского, ул.Хрустальная, пер.Поэтический, ул.Мазурука, пер.Лазурный.



Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 175 (стационарный) и 236-175 (стационарный и мобильный).