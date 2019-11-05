Липчан приглашают проголосовать за лучшую новогоднюю концепцию

Экспертное жюри отобрало три лучших концепции новогоднего оформления города. Определить победителя предлагают липчанам.

Голосование проходит на портале «Открытый Липецк» и в аккаунте главы города Евгении Уваркиной в «Инстаграм» . Оно продлится до 23:59 8 ноября. Детально рассмотреть концепции можно скачав презентации. Проект №1 размещён здесь . Проект №2 – здесь . Проект №3 – здесь .

Как известно, поиск лучших цветовых и графических решений для афиш, праздничных плакатов, рекламной продукции, а также оформления входных групп и витрин объектов торговли стартовал 24 октября. Принять участие в нём могли графические дизайнеры, художники, члены профессиональных союзов, студенты творческих специальностей и другие граждане.