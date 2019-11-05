Общество

36 минут назад

Липчан приглашают проголосовать за лучшую новогоднюю концепцию

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#новый год #дизайн
Липчан приглашают проголосовать за лучшую новогоднюю концепцию

Экспертное жюри отобрало три лучших концепции  новогоднего оформления города. Определить победителя предлагают липчанам.

Голосование проходит на портале  «Открытый Липецк» и в  аккаунте главы города Евгении Уваркиной в «Инстаграм». Оно продлится до 23:59 8 ноября. Детально рассмотреть концепции можно скачав презентации. Проект №1 размещён  здесь. Проект №2 –  здесь. Проект №3 –  здесь.

Как известно, поиск лучших цветовых и графических решений для афиш, праздничных плакатов, рекламной продукции, а также оформления входных групп и витрин объектов торговли стартовал 24 октября. Принять участие в нём могли графические дизайнеры, художники, члены профессиональных союзов, студенты творческих специальностей и другие граждане.

 

133
#новый год #дизайн

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