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108-летняя британка назвала секрет своего долголетия
Женщина призналась, какой напиток продлил ей жизнь
Жительница Великобритании Дороти Флауэрс - ей недавно исполнилось 108 лет - раскрыла свой секрет долголетия. Британка уверена, что прожить до 108 лет ей помогли "волшебные пузырьки" шампанского. Она настаивает, что всю свою жизнь пьет только шампанское - и сотрудники дома престарелых подтверждают, что никогда не видели, чтобы женщина пила что-либо другое.
Как сообщает издание The Independent, Дороти Флауэрс отпраздновала свое 108-летие в доме престарелых. Своего мужа она пережила еще в 1981 году, а детей у нее нет. Однако долгожительница не скучает, в день рождения по почте ей пришло более 650 поздравительных открыток. По всему миру у нее есть знакомые и просто почитатели, которые шлют ей письма из Австралии, Таиланда, США и многих других стран, сообщает News.ru.
Ранее News.ru сообщал, что ветеран войны Оуэн Файлер признался, что прожить сотню лет ему помогли алкоголь и сладкое по вечерам. При этом употребляет долгожитель исключительно виски и тёмный шоколад.
Как сообщает издание The Independent, Дороти Флауэрс отпраздновала свое 108-летие в доме престарелых. Своего мужа она пережила еще в 1981 году, а детей у нее нет. Однако долгожительница не скучает, в день рождения по почте ей пришло более 650 поздравительных открыток. По всему миру у нее есть знакомые и просто почитатели, которые шлют ей письма из Австралии, Таиланда, США и многих других стран, сообщает News.ru.
Ранее News.ru сообщал, что ветеран войны Оуэн Файлер признался, что прожить сотню лет ему помогли алкоголь и сладкое по вечерам. При этом употребляет долгожитель исключительно виски и тёмный шоколад.