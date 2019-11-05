В мире

сегодня, 19:28

108-летняя британка назвала секрет своего долголетия

149
108-летняя британка назвала секрет своего долголетия

Женщина призналась, какой напиток продлил ей жизнь

Жительница Великобритании Дороти Флауэрс - ей недавно исполнилось 108 лет - раскрыла свой секрет долголетия. Британка уверена, что прожить до 108 лет ей помогли "волшебные пузырьки" шампанского. Она настаивает, что всю свою жизнь пьет только шампанское - и сотрудники дома престарелых подтверждают, что никогда не видели, чтобы женщина пила что-либо другое.

Как сообщает издание The Independent, Дороти Флауэрс отпраздновала свое 108-летие в доме престарелых. Своего мужа она пережила еще в 1981 году, а детей у нее нет. Однако долгожительница не скучает, в день рождения по почте ей пришло более 650 поздравительных открыток. По всему миру у нее есть знакомые и просто почитатели, которые шлют ей письма из Австралии, Таиланда, США и многих других стран, сообщает News.ru.

Ранее News.ru сообщал, что ветеран войны Оуэн Файлер признался, что прожить сотню лет ему помогли алкоголь и сладкое по вечерам. При этом употребляет долгожитель исключительно виски и тёмный шоколад.


149

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Туристка выжила в открытом море благодаря горсти леденцов
Туристка выжила в открытом море благодаря горсти леденцов

сегодня, 19:24

В мире
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

вчера, 12:18

В мире
В Airbnb запретили аренду домов для вечеринок
В Airbnb запретили аренду домов для вечеринок

вчера, 12:01

В мире
Тролли специального назначения
Тролли специального назначения

03.11.2019 10:43

В мире
Во время протестных акций в Гонконге задержали более 200 человек
Во время протестных акций в Гонконге задержали более 200 человек

03.11.2019 10:28

В мире
Альварес нокаутировал Ковалева
Альварес нокаутировал Ковалева

03.11.2019 10:21

В мире