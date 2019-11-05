В мире
сегодня, 19:24
Туристка выжила в открытом море благодаря горсти леденцов
Она провела в шлюпке двое суток
Туристка из Новой Зеландии была спасена в Эгейском море в Греции после того, как ее шлюпку унесло в открытое море, сообщает Интерфакс со ссылкой на BBC.
"Туристка из Новой Зеландии, опытная морячка, помогала знакомому британцу переправить яхту из южной части Турции в Афины. Во время путешествия ей захотелось "размять ноги", и она на шлюпке отправилась на греческий остров Фолегандрос. На обратном пути девушка потеряла весло. В результате сильный ветер вынес ее в открытое море. На поиски девушки были направлены шесть судов, вертолет и даже подводный дрон.
Пока Стейн дрейфовала, она написала на борту лодки телефон своей матери, так как опасалась, что не выживет. У девушки была с собой горстка леденцов, которые помогли продержаться ей на протяжении 37 часов.
Спасатели обнаружили девушку и доставили в больницу в состоянии переохлаждения и обезвоживания. Позже Стейн позвонила маме и сообщила, что с ней все в порядке и у нее даже остался один леденец.
"Туристка из Новой Зеландии, опытная морячка, помогала знакомому британцу переправить яхту из южной части Турции в Афины. Во время путешествия ей захотелось "размять ноги", и она на шлюпке отправилась на греческий остров Фолегандрос. На обратном пути девушка потеряла весло. В результате сильный ветер вынес ее в открытое море. На поиски девушки были направлены шесть судов, вертолет и даже подводный дрон.
Пока Стейн дрейфовала, она написала на борту лодки телефон своей матери, так как опасалась, что не выживет. У девушки была с собой горстка леденцов, которые помогли продержаться ей на протяжении 37 часов.
Спасатели обнаружили девушку и доставили в больницу в состоянии переохлаждения и обезвоживания. Позже Стейн позвонила маме и сообщила, что с ней все в порядке и у нее даже остался один леденец.