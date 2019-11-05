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Школьник выстрелил в девушку на свидании

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Школьник выстрелил в девушку на свидании

Инцидент произошел в Москве

17-летний московский школьник выстрелил в девушку на свидании. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Департамент здравоохранения столицы.

По данным издания, перед инцидентом сверстники пили вино. Между ними произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого молодой человек воспользовался пневматическим пистолетом, а затем, испугавшись, позвал на помощь. В больницу пару привезли родители. Пулю, выпущенную юным ревнивцем, пришлось доставать из глаза девушки врачам Морозовской детской больницы. Зрение пациентки уже восстановлено на сто процентов.

Напоследок девушка пожаловалась хирургу, что ее личная жизнь не складывается: «Уже третий парень — и опять плохой».

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