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сегодня, 19:13
Путин одобрил штрафы за производство и продажу порошкового алкоголя
Рассматривать подобные дела будут Роспотребнадзор, Росалкогольрегулирование и судьи арбитражных судов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, сообщает Интерфакс со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.
Законом дополняется Кодекс России об административных правонарушениях новой статьей «Производство и (или) оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции» и вводятся штрафы. Для граждан они составят от 5 тыс. до 20 тыс. рублей. Должностные лица должны будут заплатить от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.
Юридические лица в случае нарушения статьи заплатят от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.
Как следует из документа, во всех случаях может быть конфискован предмет административного правонарушения.
Рассматривать подобные дела будут Роспотребнадзор, Росалкогольрегулирование, а также судьи арбитражных судов в случае передачи им на рассмотрение административных дел.
Ранее был введен запрет на производство и оборот порошковой спиртосодержащей продукции. К ней относят пищевые и непищевые сухие вещества, которые содержат более 0,5% этилового спирта и предназначены для получения продукции в жидком виде.
Законом дополняется Кодекс России об административных правонарушениях новой статьей «Производство и (или) оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции» и вводятся штрафы. Для граждан они составят от 5 тыс. до 20 тыс. рублей. Должностные лица должны будут заплатить от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.
Юридические лица в случае нарушения статьи заплатят от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.
Как следует из документа, во всех случаях может быть конфискован предмет административного правонарушения.
Рассматривать подобные дела будут Роспотребнадзор, Росалкогольрегулирование, а также судьи арбитражных судов в случае передачи им на рассмотрение административных дел.
Ранее был введен запрет на производство и оборот порошковой спиртосодержащей продукции. К ней относят пищевые и непищевые сухие вещества, которые содержат более 0,5% этилового спирта и предназначены для получения продукции в жидком виде.