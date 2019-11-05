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17 минут назад
Директор воронежского мясокомбината застрелил своего водителя
Мужчина стал жертвой шальной пули на охоте
Директор Борисоглебского мясокомбината застрелил человека во время охоты. Жертвой шальной пули на охоте стал его водитель, сообщает «Вести Воронеж».
По предварительным данным, мужчина случайно попал в своего водителя, когда пристреливал ружьё. Ранение в голову оказалось смертельным. У происшествия есть очевидцы. Было ли это неосторожное убийство или умышленные действия, выяснят следователи.
В региональном СУ СКР сообщили, что по факту обнаружения тела человека 31 октября 2019 года в карьере, расположенном в районе 429 км автодороги Курск-Саратов, возбуждено уголовное дело об убийстве. От огнестрельного ранения погиб 43-летний житель Борисоглебска. Вблизи тела нашли охотничье оружие.
По предварительным данным, мужчина случайно попал в своего водителя, когда пристреливал ружьё. Ранение в голову оказалось смертельным. У происшествия есть очевидцы. Было ли это неосторожное убийство или умышленные действия, выяснят следователи.
В региональном СУ СКР сообщили, что по факту обнаружения тела человека 31 октября 2019 года в карьере, расположенном в районе 429 км автодороги Курск-Саратов, возбуждено уголовное дело об убийстве. От огнестрельного ранения погиб 43-летний житель Борисоглебска. Вблизи тела нашли охотничье оружие.