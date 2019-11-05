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19 минут назад
Липецкая вечЁрка: новые остановки, горящий автобус и слитки золота
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 5 ноября.
По обновленному проспекту Победы наконец-то поехали автобусы. Движение автомобилей по отремонтированной части расширенного с четырех до шести полос проспекта открылось в сентябре, а вот возобновление автобусных маршрутов задерживало строительство остановочных площадок. Новые остановки на проспекте Победы понравились главе региона. Всего на шести посадочных площадках - 12 «стекляшек». С виду красивых, а по факту не функциональных - насквозь продуваемых и проливаемых дождями. Однако один из руководителей подрядной организации стал показывать Игорю Артамонову на своем смартфоне фотографии Москвы. Мол, точно такие же остановки сделаны в столице.
Сегодня утром на улице Гагарина загорелся автобус «Вектор next» маршрута №324. Водитель маршрутки почувствовал запах гари и остановил автобус у остановки «Улица Титова». Когда он высаживал пассажиров, загорелся моторный отсек автобуса.
Липчанина задержали с 7 слитками золота. Золотые слитки он спрятал в одежду и отправился в путь, в Липецкую область. Но был задержан в Тынде. Прокурор Амурской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Липецкой области. Как полагает следствие, в апреле 2019 года обвиняемый незаконно приобрел 7 слитков золота общей массой более 3,5 кг., стоимостью свыше 9 млн. рублей.
История любви закончилась переломом позвоночника. Полицейские закончили расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 26-летней женщины. Перелом позвоночника она получила в лодке бывшего ухажера. Во время прогулки бывшие влюбленные поссорились. После этого, как считает следствие, мужчина разогнал лодку до максимальной скорости и врезался в берег. Его пассажирка ударилась спиной и сломала позвоночник.
Сегодня утром на улице Гагарина загорелся автобус «Вектор next» маршрута №324. Водитель маршрутки почувствовал запах гари и остановил автобус у остановки «Улица Титова». Когда он высаживал пассажиров, загорелся моторный отсек автобуса.
Липчанина задержали с 7 слитками золота. Золотые слитки он спрятал в одежду и отправился в путь, в Липецкую область. Но был задержан в Тынде. Прокурор Амурской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Липецкой области. Как полагает следствие, в апреле 2019 года обвиняемый незаконно приобрел 7 слитков золота общей массой более 3,5 кг., стоимостью свыше 9 млн. рублей.
История любви закончилась переломом позвоночника. Полицейские закончили расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 26-летней женщины. Перелом позвоночника она получила в лодке бывшего ухажера. Во время прогулки бывшие влюбленные поссорились. После этого, как считает следствие, мужчина разогнал лодку до максимальной скорости и врезался в берег. Его пассажирка ударилась спиной и сломала позвоночник.
149