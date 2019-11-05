Спорт

23 минуты назад

Старейший тренер по борьбе продолжает готовить чемпионов

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#Греко-римская борьба
Старейший тренер по борьбе продолжает готовить чемпионов

Липецкие "греки и римляне" успешно выступили в Воронеже.

Четыре медали привезли домой липецкие борцы греко-римского стиля из Воронежа, где прошел крупный турнир памяти мастера спорта СССР Виктора Ловцова.

Особенно хочется отметить Михаила Шкарина. Юному борцу всего 12 лет, но в весовой категории до 52 кг он соревновался с ребятами на два года старше себя. И занял первое место! Подготовили брата известного липецкого борца Никиты Шкарина тренеры Владимир Макаров и Андрей Кочетов.

«Золотые» медали завоевали также 14-летние Вачиган Парселян (68 кг) и Иван Проскурин (75 кг). С ними занимаются Александр Полухин и старейший липецкий наставник Заслуженный тренер России Александр Галушкин, в свое время подготовивший самого известного липецкого борца Алексея Колесникова (чемпион мира среди военнослужащих, многолетний напарник великого Александра Карелина в сборной страны). И в 64 года Александр Вячеславович показывает, что старая тренерская школа не ржавеет, и его ученики как всегда на пьедестале почета.

Второе место занял Фёдор Меркулов (еще один ученик Кочетова) в весе до 32 кг.

Добавим, что воронежский турнир является традиционным, а в этом году ему удалось выйти на международный уровень, благодаря приезду борцов из Армении. Так же на воронежском ковре выступали борцы из непризнанной Луганской республики.

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Фото из архива участников соревнований

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#Греко-римская борьба

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