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33 минуты назад
Готовивший теракт в Москве мужчина признал вину
Выходец из Киргизии признал вину в подготовке теракта в Москве
Подозреваемый в подготовке теракта в Москве выходец из Киргизии признал себя виновным. Об этом сообщается на сайте главного управления Следственного комитета РФ по Москве.
Мужчину уже допросили. Он подозревается в совершении преступления по части 1 статьи 30 части 1 статьи 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта»).
"По данным следствия, в сентябре 2019 года выходец Киргизской Республики приехал на территорию столицы с целью совершения террористического акта", - сказала представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.
По ее словам, в течение месяца мужчина искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также выбирал место для совершения теракта, направленного на "неопределенный круг лиц".
Сейчас ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый пробудет под арестом до 1 января 2020 года.
Ранее стало известно, что в столице был арестован 30-летний сторонник радикальных исламистов, готовивший теракт.
Мужчину уже допросили. Он подозревается в совершении преступления по части 1 статьи 30 части 1 статьи 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта»).
"По данным следствия, в сентябре 2019 года выходец Киргизской Республики приехал на территорию столицы с целью совершения террористического акта", - сказала представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.
По ее словам, в течение месяца мужчина искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также выбирал место для совершения теракта, направленного на "неопределенный круг лиц".
Сейчас ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый пробудет под арестом до 1 января 2020 года.
Ранее стало известно, что в столице был арестован 30-летний сторонник радикальных исламистов, готовивший теракт.