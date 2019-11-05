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33 минуты назад

Готовивший теракт в Москве мужчина признал вину

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Готовивший теракт в Москве мужчина признал вину

Выходец из Киргизии признал вину в подготовке теракта в Москве

Подозреваемый в подготовке теракта в Москве выходец из Киргизии признал себя виновным. Об этом сообщается на сайте главного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Мужчину уже допросили. Он подозревается в совершении преступления по части 1 статьи 30 части 1 статьи 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта»).

"По данным следствия, в сентябре 2019 года выходец Киргизской Республики приехал на территорию столицы с целью совершения террористического акта", - сказала представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.

По ее словам, в течение месяца мужчина искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также выбирал место для совершения теракта, направленного на "неопределенный круг лиц".

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый пробудет под арестом до 1 января 2020 года.

Ранее стало известно, что в столице был арестован 30-летний сторонник радикальных исламистов, готовивший теракт.
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