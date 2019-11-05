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41 минуту назад
В Москве подросток умер после удаления зуба
Возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка
Через несколько дней после удаления зуба в московской клинике у подростка начались осложнения, которые привели к его гибели, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный СК.
Молодой человек жаловался на сильную боль в зубе. Когда у него раздуло всю щеку, он отправился в одну из стоматологических клиник в Москве. Там студенту удалили зуб. Через некоторое время в этой же клинике ему проводили процедуру по вскрытию шва десны и прочистке кармана. Также молодому человеку назначили обследование и выписали лекарства.
Однако после у студента неожиданно открылось сильное кровотечение. В итоге он попал в больницу, где его ввели в состояние медикаментозного сна. Из искусственной комы юноша уже не вышел и скончался.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего. Расследование уголовного дела продолжается, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Молодой человек жаловался на сильную боль в зубе. Когда у него раздуло всю щеку, он отправился в одну из стоматологических клиник в Москве. Там студенту удалили зуб. Через некоторое время в этой же клинике ему проводили процедуру по вскрытию шва десны и прочистке кармана. Также молодому человеку назначили обследование и выписали лекарства.
Однако после у студента неожиданно открылось сильное кровотечение. В итоге он попал в больницу, где его ввели в состояние медикаментозного сна. Из искусственной комы юноша уже не вышел и скончался.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего. Расследование уголовного дела продолжается, назначена судебно-медицинская экспертиза.