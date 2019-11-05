В России

41 минуту назад

В Москве подросток умер после удаления зуба

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В Москве подросток умер после удаления зуба

Возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка

Через несколько дней после удаления зуба в московской клинике у подростка начались осложнения, которые привели к его гибели, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный СК.

Молодой человек жаловался на сильную боль в зубе. Когда у него раздуло всю щеку, он отправился в одну из стоматологических клиник в Москве. Там студенту удалили зуб. Через некоторое время в этой же клинике ему проводили процедуру по вскрытию шва десны и прочистке кармана. Также молодому человеку назначили обследование и выписали лекарства.

Однако после у студента неожиданно открылось сильное кровотечение. В итоге он попал в больницу, где его ввели в состояние медикаментозного сна. Из искусственной комы юноша уже не вышел и скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего. Расследование уголовного дела продолжается, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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