Житель Грязей избил водителя и поджёг его автомобиль

Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 36-летнего местного жителя, обвиняемого в угоне, умышленном причинение легкого вреда здоровью, и умышленном уничтожение чужого имущества.

По данным следствия, 24 июля этого года к дому подозреваемого, чтобы получить деньги за купленные у его детей яблоки, на автомобиле "УАЗ" подъехал 59-летний житель поселка Волгоэлектросетьстрой. Мужчины выпили и поссорились. Хозяин дома избил водителя и, усадив его в салон "УАЗа", сам сел за руль и поехал к знакомому. Однако того не оказалось дома. Вернувшись в автомобиль, подозреваемый вновь избил хозяина машины, нанеся ему удары кулаками и ногами. Обнаружив в салоне садовый нож, причинил потерпевшему две резаные раны на шее и лице. После чего поджег автомобиль.



В ходе следствия вину в совершении преступлений фигурант признал и возместил причиненный материальный ущерб в полном объеме, а также активно содействовал расследованию дела.



Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

