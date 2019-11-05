Происшествия

44 минуты назад

Житель Грязей избил водителя и поджёг его автомобиль

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#поджог #хулиганство
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Житель Грязей избил водителя и поджёг его автомобиль

Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 36-летнего местного жителя, обвиняемого в угоне, умышленном причинение легкого вреда здоровью, и умышленном уничтожение чужого имущества.

По данным следствия, 24 июля этого года к дому подозреваемого, чтобы получить деньги за купленные у его детей яблоки, на автомобиле "УАЗ" подъехал 59-летний житель поселка Волгоэлектросетьстрой. Мужчины выпили и поссорились. Хозяин дома избил водителя и, усадив его в салон "УАЗа", сам сел за руль и поехал к знакомому. Однако того не оказалось дома. Вернувшись в автомобиль, подозреваемый вновь избил хозяина машины, нанеся ему удары кулаками и ногами. Обнаружив в салоне садовый нож, причинил потерпевшему две резаные раны на шее и лице. После чего поджег автомобиль.

В ходе следствия вину в совершении преступлений фигурант признал и возместил причиненный материальный ущерб в полном объеме, а также активно содействовал расследованию дела.

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
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#поджог #хулиганство
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Комментарии (2)

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Викторм

13 минут назад
Не понял. Резанные раны... Шеи, лица.. "Легкий вред здоровью"? А на покушение на убийство не тянет?
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Расстрелять

19 минут назад
Самое тяжкое преступление- против личности.
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