44 минуты назад
Житель Грязей избил водителя и поджёг его автомобиль
Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 36-летнего местного жителя, обвиняемого в угоне, умышленном причинение легкого вреда здоровью, и умышленном уничтожение чужого имущества.
В ходе следствия вину в совершении преступлений фигурант признал и возместил причиненный материальный ущерб в полном объеме, а также активно содействовал расследованию дела.
Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Викторм
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