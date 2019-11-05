17 минут назад
Тепло возвращается: в Липецкой области до +16
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов циклона, которые будут перемещаться с запада на восток по северу Центрального Федерального округа — местами пройдут дожди с порывами ветра до 15-17 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят от 7 до 11 градусов тепла, что на 7-10 градусов выше климатической нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 6 до 8 градусов тепла, днем она составит от 13 до 15 градусов тепла.
День 6 ноября стал самым теплым в Липецке в 1922 году, тогда в городе было +13 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 15 градусов мороза.
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васянчик