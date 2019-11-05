Погода в Липецке

17 минут назад

Тепло возвращается: в Липецкой области до +16

2 162
#потепление
Тепло возвращается: в Липецкой области до +16

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов циклона, которые будут перемещаться с запада на восток по северу Центрального Федерального округа — местами пройдут дожди с порывами ветра до 15-17 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят от 7 до 11 градусов тепла, что на 7-10 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек, местами порывы будут достигать 15-17 м/сек. Температура ночью составит от 5 до 10 градусов тепла, днем будет от 11 до 16 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 6 до 8 градусов тепла, днем она составит от 13 до 15 градусов тепла.

День 6 ноября стал самым теплым в Липецке в 1922 году, тогда в городе было +13 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 15 градусов мороза.

2 162
#потепление

Комментарии (2)

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gH67uFs

11 минут назад
Лучше бы водка была +40 градусов и с пуза сбросить -30 килограмм жира пивного!
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васянчик

13 минут назад
Здесь должен быть бот с -30/+40 и сырский автобусник.
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