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27 минут назад

Понятие военной тайны собрались вернуть в законодательство России

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#военная тайна
Понятие военной тайны собрались вернуть в законодательство России
В российское законодательство может вернуться понятие военной тайны. По данным источников «Известий» в Минобороны, соответствующий вопрос сейчас прорабатывают в ведомстве.   

Под юридический термин «тайна в области обороны» подпадут сведения, касающиеся вооружения, комплектования и дислокации войск, а также планов мобилизации — сейчас эта информация относится к государственной тайне.   

Требования закона будут распространяться только на военнослужащих. Лица, допущенные к тайным данным, получат определенные привилегии, а за разглашение введут наказание вплоть до уголовного.   

Сейчас в министерстве активно изучают правовые аспекты и нюансы, которые нужно будет учесть при подготовке пакета документов. Также специалистам предстоит определить точный перечень сведений, которые признают военной тайной. Ожидается, что эта работа будет закончена в следующем году.  

Поправки потребовались, так как в нынешнем виде закон «О гостайне» не в полной мере учитывает армейскую специфику, отметил один из источников. В Вооруженных силах гораздо больше секретной информации, чем в гражданских ведомствах и организациях, и не все эти данные сейчас защищены законом, подчеркнул он.  

Эксперты указывают, что действующий закон «О гостайне» не закрывает все лазейки для утечек, но предупреждают, что эффективность нового документа будет зависеть от правоприменения. 
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#военная тайна

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