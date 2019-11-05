История любви закончилась переломом позвоночника

Полицейские закончили расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 26-летней женщины. Перелом позвоночника она получила в лодке бывшего ухажера.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, женщина, местная уроженка, проводила Добровском районе отпуск. Здесь она встретила 28-летнего мужчину, с которым когда-то поддерживала отношения. Пара договорилась о встрече и в один из июньских дней они отправились кататься на моторной лодке по реке Воронеж.



Во время прогулки бывшие влюбленные поссорились. После этого, как считает следствие, мужчина разогнал лодку до максимальной скорости и врезался в берег. Его пассажирка ударилась спиной и сломала позвоночник.



- Полицейские возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. – Сложностью его расследования стало доказательство умысла на нанесение женщине травм. Однако, с помощью технической экспертизы, следствие получило данные о том, лодка была разогнана намеренно.



Обвинительное заключение по делу предано в прокуратуру для утверждения, затем оно будет направлено на рассмотрение в суд.



