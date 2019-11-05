Происшествия

54 минуты назад

История любви закончилась переломом позвоночника

6 1659
#тяжкий вред здоровью
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История любви закончилась переломом позвоночника

Полицейские закончили расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 26-летней женщины. Перелом позвоночника она получила в лодке бывшего ухажера.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, женщина, местная уроженка, проводила Добровском районе отпуск. Здесь она встретила 28-летнего мужчину, с которым когда-то поддерживала отношения. Пара договорилась о встрече и в один из июньских дней они отправились кататься на моторной лодке по реке Воронеж.

Во время прогулки бывшие влюбленные поссорились. После этого, как считает следствие, мужчина разогнал лодку до максимальной скорости и врезался в берег.  Его пассажирка ударилась спиной и сломала позвоночник.

- Полицейские возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. – Сложностью его расследования стало доказательство умысла на нанесение женщине травм. Однако, с помощью технической экспертизы, следствие получило данные о том, лодка была разогнана намеренно.

Обвинительное заключение по делу предано в прокуратуру для утверждения, затем оно будет направлено на рассмотрение в суд.  

6 1659
#тяжкий вред здоровью
2

Комментарии (6)

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МЕНДЕЛЬ

14 минут назад
она пыла пьяна наверное и не держалась за лодку вот и итог т е она напушала правила ТБ
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Машуко

29 минут назад
Надо в порыве как то контролировать свои эмоции и думать что говоришь. А то и не поправимое случается. А потом незнаешь как разгребсти что натворил .
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Ч

32 минуты назад
И ему причинить такие же страдания ...Скотина он !!!
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Леха

36 минут назад
Вот дурень из за вонючей пилотки лет 6 впаяют,а на зоне самого между булок отымеют носороги копченые
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Редька петька

38 минут назад
Любовь зла полюбишь и козла... не хрена к бывшим возвращаться
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Груня

39 минут назад
26 летняя женщтина??? Да ппц а что не бабка!
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