Общество
сегодня, 12:03
За неделю с улиц Липецка эвакуированы 45 автомобилей
14 831
Всего зарегистрировано более двух сотен нарушений правил парковки.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили в Липецке 251 нарушение правил парковки.
Из них 182 случая зафиксированы в автоматическом режиме, 69 – выявили автоинспекторы при непосредственном несении службы. По всем фактам вынесены постановления по делам об административных правонарушениях.
На специализированную стоянку перемещено 45 автомобилей.
В соответствии с законодательством, за нарушение правил остановки или стоянки транспорта предусмотрено наказание в виде штрафа до пяти тысяч рублей.
Из них 182 случая зафиксированы в автоматическом режиме, 69 – выявили автоинспекторы при непосредственном несении службы. По всем фактам вынесены постановления по делам об административных правонарушениях.
На специализированную стоянку перемещено 45 автомобилей.
В соответствии с законодательством, за нарушение правил остановки или стоянки транспорта предусмотрено наказание в виде штрафа до пяти тысяч рублей.
14 831
Жека
Супермен
Злой
Самое ужасное место в городе
удачной охоты
уж коль купила ,знай куды надеть..
Аленка
вальяжный автогаражевладелец
перло быдло в свалку
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