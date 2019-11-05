За неделю с улиц Липецка эвакуированы 45 автомобилей

Всего зарегистрировано более двух сотен нарушений правил парковки.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили в Липецке 251 нарушение правил парковки.



Из них 182 случая зафиксированы в автоматическом режиме, 69 – выявили автоинспекторы при непосредственном несении службы. По всем фактам вынесены постановления по делам об административных правонарушениях.



На специализированную стоянку перемещено 45 автомобилей.



В соответствии с законодательством, за нарушение правил остановки или стоянки транспорта предусмотрено наказание в виде штрафа до пяти тысяч рублей.



