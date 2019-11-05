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За неделю с улиц Липецка эвакуированы 45 автомобилей

14 831
#правила парковки
1
За неделю с улиц Липецка эвакуированы 45 автомобилей

Всего зарегистрировано более двух сотен нарушений правил парковки.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили в Липецке 251 нарушение правил парковки.

Из них 182 случая зафиксированы в автоматическом режиме, 69 – выявили автоинспекторы при непосредственном несении службы. По всем фактам вынесены постановления по делам об административных правонарушениях.

На специализированную стоянку перемещено 45 автомобилей.

В соответствии с законодательством, за нарушение правил остановки или стоянки транспорта предусмотрено наказание в виде штрафа до пяти тысяч рублей.

14 831
#правила парковки
1

Комментарии (14)

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Жека

1 минуту назад
Злой, ставь смело свою машину под знаки и на тротуары, раз так.
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Супермен

2 минуты назад
Хотите быть успешнее других ? а вы знали что успех связан с уровнем тестостерона и чем он выше тем успешнее мужчина, тем больше у него денег, девушек и секса. И теперь научились штучно поднимать тестостерон, вот подробно все описано если интересно ---- http://gg.gg/testosteron
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Злой

18 минут назад
Брехня это всё,у них один эвакуатор на весь город и тот вечно ломается
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Самое ужасное место в городе

37 минут назад
Это пл. Заводская, возле заводооуправления. Там ни разметки, ни бордюров, тротуары все запаркованы. Лисин, позор тебе, капиталист фигов. Набрал "менеджеров" из Москвы, деньги гребешь, а городскую среду нам портишь, скотина. Наместникам твоим, а также детям и внукам здесь не жить, и хоть трава после вас не расти.
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удачной охоты

40 минут назад
автобыдло - находка для бюджета .теперь бюджет порет
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уж коль купила ,знай куды надеть..

41 минуту назад
Дотошный, ..на штрафстоянку
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Аленка

42 минуты назад
Дотошный, вообще не ставить. Цель всех этих мер - снизить количество авто в наиболее загруженных районах. Не притесь в час пик в центр на машине, и все будет ОК.
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вальяжный автогаражевладелец

42 минуты назад
Сдам гараж в ГК "Колос", ..Колос хороший ГСК. подвалы сухие и зимой проезды чистят. но это не для нищебродных инотазных автобомжей ,с газонов а для людей с деньгами.
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перло быдло в свалку

44 минуты назад
наконец то гайцы занялись своими должностными обязанностями.
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Сдам гараж в ГК "Колос"

45 минут назад
Дотошный, ставьте в гаражи.
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