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НЛМК поздравил Липецкий металлургический колледж с юбилеем
Представители ПАО "НЛМК" приняли участие в торжественном мероприятии в честь 90-летия со дня основания Липецкого металлургического колледжа (ЛМК). В качестве подарка к юбилею базового учебного заведения от компании вручили денежный сертификат на 1 млн рублей.
НЛМК и ЛМК постоянно совершенствуют совместные программы обучения с привлечением экспертов-консультантов из числа сотрудников и ветеранов предприятия. Компания помогает студентам качественнее освоить выбранную профессию. Они имеют возможность пройти практику в подразделениях комбината, а также получить материальную поддержку при трудоустройстве. Для повышения квалификации преподавателей ЛМК действует программа их профессиональной оценки, благодаря которой лучшие педагоги колледжа получают ежемесячные выплаты от компании.
Каждый год после окончания базовых учебных заведений НЛМК на комбинат трудоустраивается около 260 выпускников, из них почти треть - выпускники Липецкого металлургического колледжа. В настоящее время на предприятии работает порядка 3 000 выпускников ЛМК, в том числе 120 - пополнили коллектив в 2019 году.