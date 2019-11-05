НЛМК поздравил Липецкий металлургический колледж с юбилеем

Представители ПАО "НЛМК" приняли участие в торжественном мероприятии в честь 90-летия со дня основания Липецкого металлургического колледжа (ЛМК). В качестве подарка к юбилею базового учебного заведения от компании вручили денежный сертификат на 1 млн рублей.



НЛМК сотрудничает с ЛМК с первых лет его основания. Одно из старейших учебных заведений Липецка готовит востребованных на предприятии специалистов, которые затем работают в аглодоменном, сталеплавильном, прокатном, ремонтных производствах. Ежегодно для поддержки колледжа комбинат инвестирует около 6,5 млн рублей, что помогает адаптировать образовательный процесс под запросы предприятия.



НЛМК и ЛМК постоянно совершенствуют совместные программы обучения с привлечением экспертов-консультантов из числа сотрудников и ветеранов предприятия. Компания помогает студентам качественнее освоить выбранную профессию. Они имеют возможность пройти практику в подразделениях комбината, а также получить материальную поддержку при трудоустройстве. Для повышения квалификации преподавателей ЛМК действует программа их профессиональной оценки, благодаря которой лучшие педагоги колледжа получают ежемесячные выплаты от компании.



Каждый год после окончания базовых учебных заведений НЛМК на комбинат трудоустраивается около 260 выпускников, из них почти треть - выпускники Липецкого металлургического колледжа. В настоящее время на предприятии работает порядка 3 000 выпускников ЛМК, в том числе 120 - пополнили коллектив в 2019 году.





