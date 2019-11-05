Происшествия
сегодня, 10:21
Разбившуюся в Военном городке девочку скоро переведут из реанимации в обычную палату
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15-летняя школьница пришла в сознание.
Состояние 15-летней школьницы, упавшей 27 октября в пролом перекрытия недостроенного здания рембазы в Военном городке с шестого этажа на пятый, уже не вызывает у медиков беспокойств.
- Еще на прошлой неделе пациентку вывели из комы. Перед выходными ей перестали давать медикаменты, оглушающие сознание. Девочка уже разговаривает. Через несколько дней мы переведем ее из реанимации в обычную палату, - сообщил GOROD48 главврач областной детской больницы Сергей Голобурдин.
Состояние пациентки по прежнему тяжелое. У пострадавшей при падении с высоты разбита голова и таз. Девочке предстоит длительное лечение, несколько операций по пластике черепа, но медики уверены, что «вытащили» школьницу.
- Еще на прошлой неделе пациентку вывели из комы. Перед выходными ей перестали давать медикаменты, оглушающие сознание. Девочка уже разговаривает. Через несколько дней мы переведем ее из реанимации в обычную палату, - сообщил GOROD48 главврач областной детской больницы Сергей Голобурдин.
Состояние пациентки по прежнему тяжелое. У пострадавшей при падении с высоты разбита голова и таз. Девочке предстоит длительное лечение, несколько операций по пластике черепа, но медики уверены, что «вытащили» школьницу.
11 1003
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