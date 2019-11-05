Происшествия

сегодня, 10:21

Разбившуюся в Военном городке девочку скоро переведут из реанимации в обычную палату

11 1003
#ЧП #падение с высоты
1
Разбившуюся в Военном городке девочку скоро переведут из реанимации в обычную палату

15-летняя школьница пришла в сознание.

Состояние 15-летней школьницы, упавшей 27 октября в пролом перекрытия недостроенного здания рембазы в Военном городке с шестого этажа на пятый, уже не вызывает у медиков беспокойств.

- Еще на прошлой неделе пациентку вывели из комы. Перед выходными ей перестали давать медикаменты, оглушающие сознание. Девочка уже разговаривает. Через несколько дней мы переведем ее из реанимации в обычную палату, - сообщил GOROD48 главврач областной детской больницы Сергей Голобурдин.

Состояние пациентки по прежнему тяжелое. У пострадавшей при падении с высоты разбита голова и таз. Девочке предстоит длительное лечение, несколько операций по пластике черепа, но медики уверены, что «вытащили» школьницу.
11 1003
#ЧП #падение с высоты
1

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гостья

2 минуты назад
Ух, и родители пусть ответят заодно, что не вдолбили в мозги ребенку, что там опасно. Не понятно зачем еще и новости публикуют про этот случай каждый день. Жива - хорошо. Хорошо бы еще кому то это уроком было.
ответить

Одноклассник

17 минут назад
Ух, КТО ОТВЕТИТЬ ЗА ДУРЬ ДЕВУШКИ? ЧТО ЕЙ ДЕЛАТЬ НА СТРОЙКЕ? ОТ ДУРАКОВ ЗАЩИТЫ НЕТ.......
ответить

Хендай москаль

30 минут назад
Настроения нет.
ответить

Ух

34 минуты назад
Слава Богу что самое страшное не случилось. Но остается вопрос кто ответит за небезопасный недострой.
ответить

Алексей- Сочи

39 минут назад
Поправляйся и больше не лазий по стройкам.
ответить

Гость

48 минут назад
Да снесите уже эту рембазу,нужна политическая воля и точка
ответить

Гость

52 минуты назад
Помнишь ты кому сигналишь дядя 2?забавно.. Забавно..
ответить

Гость

54 минуты назад
Про кришталь? Люди установлены, ведётся розыск гопоты, недобитков говорят тоже минус один
ответить

СофиЯ

59 минут назад
Дай-то, Бог! Здоровья девочке и долгих, счастливых лет жизни!
ответить

МИРОТВОРЕЦ

59 минут назад
а что с кришталем ? есть информация ? чет не освещает ГОРОД48 , интересно почему
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Присяжные признали виновным в убийстве чаплыгинского стрелка
#вердикт #убийство
Присяжные признали виновным в убийстве чаплыгинского стрелка

сегодня, 09:46

Происшествия
Липчанина задержали с 7 слитками золота
#золото #хранение
26
Липчанина задержали с 7 слитками золота

сегодня, 09:29

Происшествия
Маршрутка загорелась на улице Гагарина
#пожар
23
Маршрутка загорелась на улице Гагарина

сегодня, 08:58

Происшествия
Липчанина обокрали на ярмарке в соседней области
#кража
9
Липчанина обокрали на ярмарке в соседней области

вчера, 16:36

Происшествия
Липчан просят о помощи в поисках 40-летнего мужчины
#пропавшие без вести
7
Липчан просят о помощи в поисках 40-летнего мужчины

вчера, 10:23

Происшествия
Пожар унес жизнь липчанки
#пожар #МЧС
13
Пожар унес жизнь липчанки

вчера, 00:14

Происшествия