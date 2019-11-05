Общество

сегодня, 10:02

Проведение шествия ограничит продажу алкоголя в центре Липецка

10 635
#алкоголь
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Проведение шествия ограничит продажу алкоголя в центре Липецка
Как сообщают в городском управлении потребительского рынка, 7 ноября с 16:00 до 18:00 на территории областного центра будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции. Причиной станет шествие, которое пройдет по маршруту СК «Звездный», ул.Космонавтов – ул. Гагарина – ул.Зегеля – пл.Ленина – пл.Соборная.  

По федеральному законодательству розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения мероприятий. 
10 635
#алкоголь
1

Комментарии (10)

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Перри Мейсон

8 минут назад
Я смотрящий за шествием. Пойду в первом ряду в форме революционного матроса
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Маруся

12 минут назад
Совсем идиоты * ? Народ массово с работы вечером поедет и из-за этих мухоморов коммунистических все в пробке на два часа застрянут? Марафона мало было, так то в выходной, а это рабочий день!!
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митяй

32 минуты назад
Ваш, во путинский облизыватель ботинок вылез
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жока

50 минут назад
Блин горелый, ну а почему тебе например дают возможность в интернетах демонстрячить свою тупость??
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МИРОТВОРЕЦ

56 минут назад
что с кришталем ? город48 тишину словил , странно
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Ваш

57 минут назад
А что за шествие? Недобитые коммуняки что ли? И кто на это дерьмо пойдет на трезвую голову?
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Блин горелый

сегодня, 10:24
Хрен с алкоголем - его при желании можно и накануне приобрести, но почему этим 200-300 пережиткам прошлого дают возможность демонстрячиться по маршруту СК «Звездный», ул.Космонавтов – ул. Гагарина – ул.Зегеля – пл.Ленина – пл.Соборная с 16:00 до 18:00? И они после этого будут приобретать сторонников? Сейчас.Этому не дала, а этому дала! Вот и становится ясно, кто липовая оппозиция!
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Милая Оксана

сегодня, 10:22
А если все пьяные придут?
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ттт

сегодня, 10:18
правильно, а не то нажрутся массово да как начнут незаконно и оскорбительно вопросы властям задавать. Этим людишкам доверять нельзя, во избежание и для их же пользы.
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ttt

сегодня, 10:14
Прямо в вечерний час пик - с 16:00-18:00. И опять по центру.
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