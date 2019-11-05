Проведение шествия ограничит продажу алкоголя в центре Липецка

Как сообщают в городском управлении потребительского рынка, 7 ноября с 16:00 до 18:00 на территории областного центра будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции. Причиной станет шествие, которое пройдет по маршруту СК «Звездный», ул.Космонавтов – ул. Гагарина – ул.Зегеля – пл.Ленина – пл.Соборная.



По федеральному законодательству розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения мероприятий.

