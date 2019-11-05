Присяжные признали виновным в убийстве чаплыгинского стрелка

Он пустил девять пуль из «Калашникова» в мужчину на лестничной клетке.

Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу 36-летнегочаплыгиского стрелка, сообщает пресс-служба Липецкого областного суда.



Они признали подсудимого виновным в убийстве, незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов



Присяжные сочли доказанным, что 14 ноября 2018 года в районе полудня в поселке Рощинский Чаплыгинского района 36-летний местный житель Анатолий А. произвёл 9 выстрелов из огнестрельного оружия на лестничной площадке многоквартирного дома по улице Луговая, где проживал 44-летний Василий С. В результате потерпевшему были причинены сквозные огнестрельные ранения груди, живота, левого предплечья и головы, ставшие причиной его смерти.



Также была доказана вина в том, что Анатолий А. в период с апреля по ноябрь 2018 года в доме в деревне Ржевка Чаплыгинского района, не имея разрешения, переделал механизм автомата Калашникова «АКМ», изготовив из него самодельное огнестрельное оружие, являющееся пригодным для производства одиночных и автоматических выстрелов.



Виновным подсудимого признали и в том, что до 17 января 2019 года он, не имея соответствующего разрешения, хранил не менее 60 патронов к нарезному охотничьему оружию и совместно с самодельным огнестрельным оружием перевозил и носил их.



На все вопросы вопросного листа присяжные ответили единодушно, отметив при этом, что снисхождения подсудимый не заслуживает. В совещательной комнате они пробыли около 3 часов.



В пресс-службе суда напомнили, что 36-летний Анатолий А. был задержан по подозрению в совершении преступлений 16 января 2019 года. Первоначально он показал, где был спрятан автомат и дал следствию признательные показания, сообщив, что на убийство его толкнул затянувшийся межличностный конфликт между ним и Василием С. Однако впоследствии обвиняемый от своих показаний отказался, сославшись на то, что 14 ноября 2018 года был пьян и ничего не помнит. После того, как дело с обвинительным заключением было направлено в суд, Анатолий А. заявил ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. 9 октября 2019 года коллегия присяжных была сформирована, и дело начало рассматриваться по существу.



Следующей стадией судебного процесса после вынесения вердикта станет обсуждение его последствий. Стороны обвинения и защиты выскажут свои позиции по поводу того, как следует квалифицировать деяния подсудимого, в которых его признали виновным, и того, какое наказание следует ему назначить. По окончании прений сторон подсудимому будет предоставлено последнее слово, после чего председательствующий по делу судья Сергей Седолобов удалится в совещательную комнату для постановления приговора. Ближайшее заседание по делу состоится 7 ноября в 10 часов.

