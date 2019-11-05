Липчанина задержали с 7 слитками золота

Золотые слитки он спрятал в одежду и отправился в путь, в Липецкую область. Но был задержан в Тынде.

Прокурор Амурской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Липецкой области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 191 УК РФ (незаконное хранение драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных изделий и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенная в крупном размере).

Как полагает следствие, в апреле 2019 года обвиняемый незаконно приобрел 7 слитков золота общей массой более 3,5 кг., стоимостью свыше 9 млн. рублей.

Чтобы перевезти драгоценный металл в Липецкую область мужчина отправился с ним вТынду. При этом золото он хранил при себе, в одежде. Незаконные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками УФСБ России по Амурской области.

Уголовное дело по существу рассмотрит Тындинский районный суд.

За совершение указанного преступления суд в соответствии с Уголовным кодексом РФ может назначить принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, сообщили в прокуратуре Амурской области.

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