Происшествия

34 минуты назад

Липчанина задержали с 7 слитками золота

10 1039
#золото #хранение
Липчанина задержали с 7 слитками золота

Золотые слитки он спрятал в одежду и отправился в путь, в Липецкую область. Но был задержан в Тынде.

Прокурор Амурской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Липецкой области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 191 УК РФ (незаконное хранение драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных изделий и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенная в крупном размере).

Как полагает следствие, в апреле 2019 года обвиняемый незаконно приобрел 7 слитков золота общей массой более 3,5 кг., стоимостью свыше 9 млн. рублей.

Чтобы перевезти драгоценный металл в Липецкую область мужчина отправился с ним вТынду. При этом золото он хранил при себе, в одежде. Незаконные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками УФСБ России по Амурской области.

Уголовное дело по существу рассмотрит Тындинский районный суд.

За совершение указанного преступления суд в соответствии с Уголовным кодексом РФ может назначить принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, сообщили в прокуратуре Амурской области.

Фото: imag.one

10 1039
#золото #хранение

Комментарии (10)

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Классика

8 минут назад
Всю зиму великий комбинатор покупал золото
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....

9 минут назад
курьер Кобзева... ну или Митновецкого....
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нквд

16 минут назад
Ай молодца.еще одного тупорылого * . .воровать НИЗЯЯЯЯЯ 1
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Так то

20 минут назад
Сдали чекистам свои же у кого покупал,к бабке можно не ходить.Стукачье епаное.
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Пенсионер

21 минуту назад
Гражданам ничего нельзя ! Можно только представителя власти и силовых структур , Воровать по крупному : Токова сущность воровской власти Единая Россия .
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Житель

21 минуту назад
Евона дружбаны сдали, за опохмел.
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МИРОТВОРЕЦ

22 минуты назад
пренебрег осторожностью а надо было бы
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Я

23 минуты назад
А я видела в сбербанке такие продавали. Сбер закон нарушал?
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серый

24 минуты назад
это вам не бюджет пилить. молодец
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Я НЕ ПОНЯЛА ...(

27 минут назад
За покупку золота теперь сожают ????????????????????????????????????
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