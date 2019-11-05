Происшествия

сегодня, 08:58

Маршрутка загорелась на улице Гагарина

15 1596
#пожар
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Маршрутка загорелась на улице Гагарина

Во время пожара никто не пострадал.

Сегодня утром на улице Гагарина загорелся автобус «Вектор next» маршрута №324.

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Автобус двигался от железнодорожного вокзала в сторону кольца Трубного завода. Водитель маршрутки почувствовал запах гари и остановил автобус у остановки «Улица Титова». Когда он высаживал пассажиров, загорелся моторный отсек автобуса.

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Водитель начал сам тушить пламя, в этот момент к автобусу подъехали пожарные и огонь был потушен.

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От пламени пострадали моторный отсек атобуса и частично его кабина. 
15 1596
#пожар
1

Комментарии (15)

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Хорош вам всем гнать

10 минут назад
Эта поепень на гарантии,заменят на новый,а водиле надо сказать начальству,что вся выручка сгорела.
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valerafromsplus

10 минут назад
123, здесь ты чуточку не прав. Самая надёжная ломается, но она не горит, благодаря ей. )
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123

15 минут назад
Да любая техника ломается, да же самая надежная, восстановят, и так же будет ездить... главное что полностью не выгорел..
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valerafromsplus

16 минут назад
митяй, уберут, когда тазики освободят место для больших автобусов. :)
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Юрок Алтушок.

17 минут назад
Вот это проехали на новом. Старые немецкие мерседесы не самруничтожались.
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митяй

18 минут назад
срамота когда же пазики и эти коробченки уберут с дорог.
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valerafromsplus

19 минут назад
Он же ещё вернётся?
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Зимняя вишня

23 минуты назад
Пассажиры оказались заложниками гос.лоббирования автопрома. По зимним дорогам эти пазы скользят и вылетают в кюветы. У других ломаются. Третьи ездят с пробитой подвеской. А сколько стоячих берут...
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indezit

26 минут назад
А деньги за проезд, а зачем? Билет действителен на следующий рейс того же маршрута
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Электрон

30 минут назад
Наверняка наколхозили с проводкой
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