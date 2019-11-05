Маршрутка загорелась на улице Гагарина

Во время пожара никто не пострадал.

Сегодня утром на улице Гагарина загорелся автобус «Вектор next» маршрута №324.Автобус двигался от железнодорожного вокзала в сторону кольца Трубного завода. Водитель маршрутки почувствовал запах гари и остановил автобус у остановки «Улица Титова». Когда он высаживал пассажиров, загорелся моторный отсек автобуса.Водитель начал сам тушить пламя, в этот момент к автобусу подъехали пожарные и огонь был потушен.От пламени пострадали моторный отсек атобуса и частично его кабина.