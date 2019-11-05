Происшествия
сегодня, 08:58
Маршрутка загорелась на улице Гагарина
Во время пожара никто не пострадал.
Сегодня утром на улице Гагарина загорелся автобус «Вектор next» маршрута №324.
Автобус двигался от железнодорожного вокзала в сторону кольца Трубного завода. Водитель маршрутки почувствовал запах гари и остановил автобус у остановки «Улица Титова». Когда он высаживал пассажиров, загорелся моторный отсек автобуса.
Водитель начал сам тушить пламя, в этот момент к автобусу подъехали пожарные и огонь был потушен.
От пламени пострадали моторный отсек атобуса и частично его кабина.
Автобус двигался от железнодорожного вокзала в сторону кольца Трубного завода. Водитель маршрутки почувствовал запах гари и остановил автобус у остановки «Улица Титова». Когда он высаживал пассажиров, загорелся моторный отсек автобуса.
Водитель начал сам тушить пламя, в этот момент к автобусу подъехали пожарные и огонь был потушен.
От пламени пострадали моторный отсек атобуса и частично его кабина.
Хорош вам всем гнать
valerafromsplus
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valerafromsplus
Юрок Алтушок.
митяй
valerafromsplus
Зимняя вишня
indezit
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