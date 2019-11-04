Драка не помогла: «Липецк» позволил команде Новомосковска взять реванш

Забив первыми, наши парни затем пропустили три шайбы подряд.

Липецкие хоккеисты на своем льду сегодня уступили «Академии Михайлова» из Новомосковска – 1:3, позволив гостям взять реванш за вчерашнюю встречу.

Липчане выиграли один период, реализовав большинство на 3-й минуте. Демид Небылов. Находясь за воротами, сделал отличную передачу на Егора Евтеева. Вратарь среагировал на бросок в упор но сам Небылов добил шайбу в сетку.

В конце первого периода у ворот «Липецка» вспыхнула потасовка, по окончании которой судья выписал двойной малый штраф игроку гостей Андрею Одину и по одному малому штрафу троим липчанам, включая… вратаря Руслана Ялбуева.

Голкипер вновь стал одним из самых заметных игроков «Липецка», но и он дважды оказался бессилен во втором периоде и один раз – за три минуты до финальной сирены. Все шайбы хоккеисты Тульской области забросили в равных составах.

Вообще можно сказать, что «Академия Михайлова» сегодня переиграла липчан. Об этом свидетельствует и статистика бросков по воротам: 46 – 27 в пользу гостей (30 – 22 в створ ворот).

В среду и четверг, 7 и 8 ноября подопечные Сергея Рыбина примут МХК «Рязань». Начало матчей в 18.30.