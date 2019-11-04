сегодня, 17:33
В Липецкой области ветрено и до +14
В ближайшие сутки Липецкая область окажется под влиянием скандинавского циклона, погода будет неустойчивой, с небольшими осадками в виде дождя, порывы ветра будут достигать 18 м/сек. Среднесуточные температуры ожидаются на 6-7 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов тепла, днем она составит от +11 до +13 градусов.
День 3 ноября стал самым теплым в Липецке в 1913 году, тогда в городе было +12 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 16 градусов мороза.
Сырский