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В Липецкой области ветрено и до +14

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В Липецкой области ветрено и до +14

В ближайшие сутки Липецкая область окажется под влиянием скандинавского циклона, погода будет неустойчивой, с небольшими осадками в виде дождя, порывы ветра будут достигать 18 м/сек. Среднесуточные температуры ожидаются на 6-7 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем небольшие, местами умеренные  дожди. Ветер южный, 8-13 м/сек, местами порывы до 18 м/сек. Температура ночью от 3 до 7 градусов тепла, днем - от 9 до 14 градусов тепла.  

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов тепла, днем она составит от +11 до +13 градусов.  

День 3 ноября стал самым теплым в Липецке в 1913 году, тогда в городе было +12 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 16 градусов мороза. 
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Комментарии (1)

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Сырский

37 минут назад
Рекорд +12? Ура нас ждет завтра рекорд тепла 1913-ого года)))
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