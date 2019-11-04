Липчанина обокрали на ярмарке в соседней области

Полицейские задержали несовершеннолетнего воришку

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Ефремовский» Тульской области с заявлением обратился 50-летний житель города Липецк. Мужчина сообщил, что днём из салона принадлежащего ему автомобиля «Газель», припаркованной на территории Ефремовской ярмарки, была совершена кража мобильного телефона и денег - 5 тысяч рублей.



На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. При проведении мероприятий полицейские установили личность похитителя. Им оказался 16-летний житель села Новокрасивое. Он был доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. От подростка получены признательные показания.



В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». При проведении обыска часть похищенного изъята, сообщили в УМВД России по Тульской области.

