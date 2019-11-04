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сегодня, 15:42

Завтра по реконструированной части Победы запустят автобусы

8 1035
#проспект Победы
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Завтра по реконструированной части Победы запустят автобусы
5 ноября возобновляется движение пассажирского транспорта по участку проспекта Победы от площади Кольцевой до монумента «Танк». Об этом сообщает департамент транспорта администрации Липецка.

Напомним, что реконструкция проспекта Победы началась в мае и завершится в следующем году. Проект реконструкции одной из основных магистралей города предусматривает расширение проезжей части до шести полос в оба направления на всем протяжении с устройством выделенной полосы для общественного транспорта. В этом году дорожники приводят в порядок участок от памятника Танкистам до кольцевой развязки в районе автовокзала. Движение автомобилей по отремонтированной части проспекта открылось в сентябре, а вот возобновление автобусных маршрутов несколько раз откладывалось.

Двухлетний контракт по реконструкции проспекта Победы на 1,1 млрд рублей заключен с московской компанией ТК «Руслан-1». 


8 1035
#проспект Победы
2

Комментарии (8)

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Сырский

7 минут назад
Автобус №353 будет двигаться через Сиреневый проезд и Карусель без возвращения на старую трассу следование не забудьте и будьте внимательны всего вам доброго.
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никогда

12 минут назад
Когда-же, А зачем,в этом вся фишка.После светофора вместо стара,жмут на тормоза,в результате пробка.....
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Господи помоги!

12 минут назад
Переход через трамвайные пути к Карусели на Катукова - зачётное испытание для мам с колясками и инвалидов. В этом городе когд анибудь сделают адекватные переходы? хоть кто нибудь их проверяет? На танке надо передвигаться, в крайнем случае на горном велосипеде.
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Сырский

15 минут назад
Напоминаю жителем Сырского Рудника что автобус №353 на постоянной основе будет двигаться по ул Катуова и Меркулова на участке Танк- Кольцевая автобусы №353-его маршрута больше ездить не будут де факто для №353 завтра ничего не изменится а №35 поедет прямо!
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Этот

33 минуты назад
День мы отдаляли как могли!
ответить

Когда-же

42 минуты назад
Сделают нормально переезд через трамвайные рельсы в районе танка?
ответить

111

сегодня, 16:19
наконец-то)))
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житель

сегодня, 16:05
Три полосы будет маловато для гонок автобусников.
ответить

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