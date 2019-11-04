Завтра по реконструированной части Победы запустят автобусы

5 ноября возобновляется движение пассажирского транспорта по участку проспекта Победы от площади Кольцевой до монумента «Танк». Об этом сообщает департамент транспорта администрации Липецка.

Напомним, что реконструкция проспекта Победы началась в мае и завершится в следующем году. Проект реконструкции одной из основных магистралей города предусматривает расширение проезжей части до шести полос в оба направления на всем протяжении с устройством выделенной полосы для общественного транспорта. В этом году дорожники приводят в порядок участок от памятника Танкистам до кольцевой развязки в районе автовокзала. Движение автомобилей по отремонтированной части проспекта открылось в сентябре, а вот возобновление автобусных маршрутов несколько раз откладывалось.

Двухлетний контракт по реконструкции проспекта Победы на 1,1 млрд рублей заключен с московской компанией ТК «Руслан-1».