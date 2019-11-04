В России

39 минут назад

В России подали рекордный иск на 100 триллионов рублей

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В России подали рекордный иск на 100 триллионов рублей

Суд признал требования истца необоснованными и в полном объеме отказал в удовлетворении иска

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в России на сумму 100 трлн рублей, сообщает ТАСС.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, "должник по исполнительному производству обратился в Первомайский районный суд Оренбургской области с исковым заявлением к ФССП России о компенсации морального вреда в размере 100 трлн рублей.

В службе судебных приставов не привели подробностей иска.

14 октября суд признал требования истца необоснованными и в полном объеме отказал в удовлетворении иска. Информация об обжаловании решения суда пока не поступала.

Этот иск рекордный – сумма заявленного морального вреда превышает пять годовых федеральных бюджетов России.
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