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39 минут назад
В России подали рекордный иск на 100 триллионов рублей
Суд признал требования истца необоснованными и в полном объеме отказал в удовлетворении иска
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в России на сумму 100 трлн рублей, сообщает ТАСС.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, "должник по исполнительному производству обратился в Первомайский районный суд Оренбургской области с исковым заявлением к ФССП России о компенсации морального вреда в размере 100 трлн рублей.
В службе судебных приставов не привели подробностей иска.
14 октября суд признал требования истца необоснованными и в полном объеме отказал в удовлетворении иска. Информация об обжаловании решения суда пока не поступала.
Этот иск рекордный – сумма заявленного морального вреда превышает пять годовых федеральных бюджетов России.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, "должник по исполнительному производству обратился в Первомайский районный суд Оренбургской области с исковым заявлением к ФССП России о компенсации морального вреда в размере 100 трлн рублей.
В службе судебных приставов не привели подробностей иска.
14 октября суд признал требования истца необоснованными и в полном объеме отказал в удовлетворении иска. Информация об обжаловании решения суда пока не поступала.
Этот иск рекордный – сумма заявленного морального вреда превышает пять годовых федеральных бюджетов России.