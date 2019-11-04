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сегодня, 12:56

Спасатели распространили экстренное предупреждение

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Спасатели распространили экстренное предупреждение

На территории области возможны сильный ветер и дождь.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области,  по данным синоптиков, 5 ноября ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный 8-13 м/с, порывы до 18 м/с. Температура ночью 2-7 градусов тепла, днем 9-14 градусов тепла. Давление 746 мм рт. ст (падение). 

Спасатели предупреждают о вероятности чрезвычайных ситуаций на территории Липецкой области связанных с сильным ветром и дождем.    
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#ветер
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Комментарии (1)

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Сырский

12 минут назад
Последний автобус №24 от чаплыг шоссе в 22:49 время прохождения ост ЖД Вокзал в 23:13 ежедневно. Последний автобус №24а от чаплыг шоссе в 23:36 время прохождения ост ул Терешковой в 00:05 ежедневно. Последний автобус №28 от НЛМК до ост Пос Сырский в 00:10 (ежедневно) время прохождения ост Кольцевая 00:30.
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