Спасатели распространили экстренное предупреждение

На территории области возможны сильный ветер и дождь.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, по данным синоптиков, 5 ноября ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный 8-13 м/с, порывы до 18 м/с. Температура ночью 2-7 градусов тепла, днем 9-14 градусов тепла. Давление 746 мм рт. ст (падение).



Спасатели предупреждают о вероятности чрезвычайных ситуаций на территории Липецкой области связанных с сильным ветром и дождем.

