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Названы лучшие и худшие города России по качеству жизни

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Названы лучшие и худшие города России по качеству жизни

Результаты оценки качества жизни в городах обнародовал Минстрой

Министерство строительства и ЖКХ обнародовало результаты оценки качества городской среды в российских городах, сообщает Московский Комсомолец. Масштабный проект чиновники по поручению президента Владимира Путина реализовали вместе с «Дом.рф» и консалтинговой компанией «КБ Стрелка».

Всего было исследовано 1114 городов, исследованы 36 индикаторов, среди них улично-дорожная сеть, озеленение и социально-досуговая инфраструктура, загруженность дорог, доступность спортивных объектов и другие.

По итогам исследования ни один город не набрал наивысшего балла. Хорошие результаты были показаны крупными городами – это Владивосток, Сочи, Тула и другие. Наивысшую оценку получила Москва – это 276 баллов из 360 возможных.

Второе место после столицы занял подмосковный Реутов. Уровень обеспечения жильем здесь оказался даже выше, чем в Москве, а качество общественно-деловой инфраструктуры лучше, чем в Петербурге. На третьем месте оказался Санкт-Петербург, он набрал 238 баллов. Единственный показатель, по которому он обошел Москву – это озелененные пространства.

В десятку лучших в России вошли еще шесть городов в Московской области: Видное, Красногорск, Одинцово, Истра, Мытищи и Долгопрудный.

Самый низкий индекс — у Верхоянска. Это самый северный город Якутии, население которого — около 1100 человек. Верхоянск набрал всего 77 баллов, провалившись по всем показателям. Также в последнюю десятку попали якутские Томмот, Вилюйск, Нюрба, Покровск и Олекминск. Также в ней оказались Алзамай (Иркутская область), Балей (Забайкальский край), и Куртамыш (Курганская область). Единственный город-миллионник в последней десятке — Омск. Он набрал всего 104 балла.
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