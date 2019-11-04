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31 минуту назад

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

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Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Речь идет о гаджетах, которые изготовлены до 2012 года

Владельцы старых моделей iPhone и iPad могут столкнуться с трудностями в работе гаджетов, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщается на официальном сайте Apple.

Речь идет о смартфонах и планшетах, выпущенных до 2012 года, сообщает РИА Новости.

Сбои возникнут в приложениях, зависящих от точности даты и времени. Так, пользователи могут потерять доступ к App Store, iCloud, электронной почте, интернет-браузеру и навигации. Это связано с проблемой переноса времени GPS, которая начала влиять на сторонние продукты с поддержкой GPS в апреле этого года.
Как уточнили в корпорации, если владельцы устаревших устройств не успели обновиться до 3 ноября, то им нужно создать резервную копию данных, которые затем следует восстановить с помощью Mac или компьютера с Windows.
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