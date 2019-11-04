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49 минут назад
В Airbnb запретили аренду домов для вечеринок
Причиной запрета стала гибель пяти человек при стрельбе в США
Компания Airbnb, предоставляющая услуги по аренде жилья, запретила сдавать жилые дома с целью проведения частных вечеринок, передает ТАСС.
Такое решение в компании приняли после того, как в результате стрельбы в частном доме в калифорнийском городе Оринда погибли пять человек. В доме проходила вечеринка по случаю Хэллоуина, на которую, по данным полиции, собрались около 100 человек.
"Мы запрещаем [сдавать в аренду] дома для вечеринок и удваиваем усилия, направленные на противодействие неразрешенным сборищам и поведению, приводящему к таким страшным событиям, как в Оринде", - заявил исполнительный директор компании Airbnb Брайан Чески.
Стрельба, открытая в четверг вечером на вечеринке по случаю празднования Хэллоуина в американском городе Оринда (штат Калифорния), привела к гибели пяти человек. Один из них умер в ночь на субботу от полученных ранений. По данным полиции округа Контра-Коста (штат Калифорния). Помещение было снято посредством сервиса Airbnb.
Такое решение в компании приняли после того, как в результате стрельбы в частном доме в калифорнийском городе Оринда погибли пять человек. В доме проходила вечеринка по случаю Хэллоуина, на которую, по данным полиции, собрались около 100 человек.
"Мы запрещаем [сдавать в аренду] дома для вечеринок и удваиваем усилия, направленные на противодействие неразрешенным сборищам и поведению, приводящему к таким страшным событиям, как в Оринде", - заявил исполнительный директор компании Airbnb Брайан Чески.
Стрельба, открытая в четверг вечером на вечеринке по случаю празднования Хэллоуина в американском городе Оринда (штат Калифорния), привела к гибели пяти человек. Один из них умер в ночь на субботу от полученных ранений. По данным полиции округа Контра-Коста (штат Калифорния). Помещение было снято посредством сервиса Airbnb.