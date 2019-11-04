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Шестилетний мальчик выжил в двух ДТП за один день
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Скорая, которая везла ребенка после ДТП, перевернулась
Состояние шестилетнего ребенка, который в субботу дважды попал в ДТП на территории Кировской области, оценивается как удовлетворительное, сообщает ТАСС.
Обе аварии произошли в субботу, 2 ноября. Легковая машина Nissan, в которой мальчика везли по трассе «Вятка», столкнулась с «КамАЗом» в Мурашинском районе Кировской области.
Родители мальчика, находившиеся в машине вместе с ребенком, от полученных травм скончались на месте. Выжившего в ДТП мальчика повезли в больницу, но по дороге в машину скорой помощи врезалась не пропустивший ее на перекрестке Ford Fusion. Удар был такой силы, что "скорая" перевернулась.
Сообщается, что ребенок получил только несколько ушибов. Состояние ребенка удовлетворительное, он находится в обычной палате.
Обе аварии произошли в субботу, 2 ноября. Легковая машина Nissan, в которой мальчика везли по трассе «Вятка», столкнулась с «КамАЗом» в Мурашинском районе Кировской области.
Родители мальчика, находившиеся в машине вместе с ребенком, от полученных травм скончались на месте. Выжившего в ДТП мальчика повезли в больницу, но по дороге в машину скорой помощи врезалась не пропустивший ее на перекрестке Ford Fusion. Удар был такой силы, что "скорая" перевернулась.
Сообщается, что ребенок получил только несколько ушибов. Состояние ребенка удовлетворительное, он находится в обычной палате.
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