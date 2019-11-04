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В Сургуте живодер выбросил в лесу 28 кошек

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В Сургуте живодер выбросил в лесу 28 кошек

Кошек нашла супружеская пара

Жители Ханты-Мансийского автономного округа спасли 28 котят, брошенных в клетках на заснеженной трассе, сообщает РИА Новости.

Их нашла супружеская пара. Пост о находке появился в соцсетях. Уже через час всех котят разобрали местные жители, добровольцы. "Кто-то забрал десять котят, кто-то — семь, другие — пять. Всех забрали на передержку, будут раздавать. Главное, что животные находятся в тепле", — рассказала супружеская пара, нашедшая кошек.

В окружном УМВД пояснили, что личность совершившего данный поступок, пока не известна. От местных жителей поступает информация о возможном виновнике, она проверятся. Виновнику может грозить наказание, предусмотренное статьей УК РФ "Жестокое обращение с животными".
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