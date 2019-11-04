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В Забайкалье задержан четвертый подросток по подозрению в убийстве и насилии

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В Забайкалье задержан четвертый подросток по подозрению в убийстве и насилии

Подростки ворвались изнасиловали женщину и до смерти избили мужчину

В Забайкалье задержан четвертый подросток по делу об убийстве мужчины и насилии над женщиной в одном из сел Кыринского района. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря регионального следственного управления СК России Егора Маркова.

«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следователи решат вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения», — сообщил Марков. Ранее еще двух фигурантов арестовали, третий находится под домашним арестом.

По данным следствия, несовершеннолетние ворвались в частный дом в одном из сел, изнасиловали женщину и до смерти избили 40-летнего мужчину. Личности участников преступления были установлены в тот же день.

Подросткам предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и в насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц. По данным следователей, двое обвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности.
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