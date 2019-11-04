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Роспотребнадзор научил россиян выбирать торты и пирожные
Специалисты рассказали, как нужно выбирать кондитерские изделия
Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как нужно правильно выбирать кондитерские изделия. Рекомендации опубликовали на сайте ведомства.
В рекомендациях ведомства отмечается, что при выборе тортов и пирожных предпочтение следует отдавать продукции, изготовленной на местных фабриках. Эти кондитерские изделия будут свежее импортных, которые долго транспортируются, а кроме того, ради продления срока годности в такие сладости нередко добавляют консерванты.
При выборе тортов необходимо обращать внимание на состав. Если в нем присутствует меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, это значит, что замена натуральных компонентов была сделана для увеличения срока хранения и создания привлекательного внешнего вида. Все это может отрицательно влиять на организм.
Читать этикетку рекомендуется и для того, чтобы понять условия хранения товара. Например, торты и пирожные следует хранить при температуре от +2 до +6 градусов до 72 часов в случае отсутствия кремов. При наличии взбитых сливок сроки сокращаются до шести часов.
«Мучные изделия не должны быть слишком хрупкими и рассыпаться при первой же возможности. Если в упаковке слишком много ломаных пряников и печений, то следует отказаться от покупки такой продукции», — указали в Роспотребнадзоре.
Специалисты посоветовали россиянам покупать сладости только в стационарных предприятиях, где созданы условия для хранения такой продукции (холодильники, залы с кондиционированием воздуха).
В рекомендациях ведомства отмечается, что при выборе тортов и пирожных предпочтение следует отдавать продукции, изготовленной на местных фабриках. Эти кондитерские изделия будут свежее импортных, которые долго транспортируются, а кроме того, ради продления срока годности в такие сладости нередко добавляют консерванты.
При выборе тортов необходимо обращать внимание на состав. Если в нем присутствует меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, это значит, что замена натуральных компонентов была сделана для увеличения срока хранения и создания привлекательного внешнего вида. Все это может отрицательно влиять на организм.
Читать этикетку рекомендуется и для того, чтобы понять условия хранения товара. Например, торты и пирожные следует хранить при температуре от +2 до +6 градусов до 72 часов в случае отсутствия кремов. При наличии взбитых сливок сроки сокращаются до шести часов.
«Мучные изделия не должны быть слишком хрупкими и рассыпаться при первой же возможности. Если в упаковке слишком много ломаных пряников и печений, то следует отказаться от покупки такой продукции», — указали в Роспотребнадзоре.
Специалисты посоветовали россиянам покупать сладости только в стационарных предприятиях, где созданы условия для хранения такой продукции (холодильники, залы с кондиционированием воздуха).