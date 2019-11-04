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50 минут назад

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

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Такое мнение высказала экс-глава Минюста Украины Елена Лукаш

Президента Украины Владимира Зеленского некоторые политические силы пытаются свергнуть, заявила экс-министр юстиции страны Елена Лукаш в эфире телеканала "112 Украина", сообщает РИА Новости.

Для этого у них есть повод: разведение сил в Донбассе. Экс-министр подчеркнула, что миротворческий процесс можно выставить как "капитуляцию". "Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать (лодку. — Прим. ред.), шатать", — сказала Лукаш. При этом, добавила она, у Зеленского "нет силовиков".

При этом она добавила, что не имеет в виду обычных граждан, которые переживают за ситуацию в стране и имеют право на мирный протест.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили о готовности приступить к разведению сил в Петровском 4 ноября.
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Комментарии (1)

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Липчанка

6 минут назад
В этом государстве не привыкли поступать по Закону А поэтому показав пример на майдане как можно легко убрать руководителя страны и поменять власть теперь так и будут погромами решать судьбу страны Как опыт показал не в лучшую а гораздо худшую сторону
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