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50 минут назад
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
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Такое мнение высказала экс-глава Минюста Украины Елена Лукаш
Президента Украины Владимира Зеленского некоторые политические силы пытаются свергнуть, заявила экс-министр юстиции страны Елена Лукаш в эфире телеканала "112 Украина", сообщает РИА Новости.
Для этого у них есть повод: разведение сил в Донбассе. Экс-министр подчеркнула, что миротворческий процесс можно выставить как "капитуляцию". "Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать (лодку. — Прим. ред.), шатать", — сказала Лукаш. При этом, добавила она, у Зеленского "нет силовиков".
При этом она добавила, что не имеет в виду обычных граждан, которые переживают за ситуацию в стране и имеют право на мирный протест.
Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили о готовности приступить к разведению сил в Петровском 4 ноября.
Для этого у них есть повод: разведение сил в Донбассе. Экс-министр подчеркнула, что миротворческий процесс можно выставить как "капитуляцию". "Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать (лодку. — Прим. ред.), шатать", — сказала Лукаш. При этом, добавила она, у Зеленского "нет силовиков".
При этом она добавила, что не имеет в виду обычных граждан, которые переживают за ситуацию в стране и имеют право на мирный протест.
Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили о готовности приступить к разведению сил в Петровском 4 ноября.
1 107
Липчанка